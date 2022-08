Eibesthal: Sieg für den "FC Dreh und Trinko"

Selbst dem Vermieter der Riesenwuzzler aus Oberösterreich ist in ganz Österreich kein Turnier bekannt, an dem so viele Mannschaften teilnehmen. Die Teams waren aus den Bezirken Mistelbach, Gänserndorf und Wien angereist. Außerdem sind nur in Eibesthal fast alle Mannschaften ihrem Namen entsprechend verkleidet.

Aufgrund des Spielsystems trug dieses Turnier auch zur Generationszusammenführung bei, denn es spielten Jugendliche und Erwachsene von 14 bis um die 35 Jahre sowie auch Damenmannschaften mit. Dieses außergewöhnliche Ereignis ließen sich auch Gemeinderat Michael Schamann in Vertretung von Bürgermeister Erich Stubenvoll sowie Ortsvorsteher Matthias Schöfbeck nicht entgehen.

Schlussendlich entschied das Team „FC Dreh und Trinko“ aus Eibesthal, Mistelbach und Wien das Turnier für sich. Den 2. Platz errang die Mannschaft „Bad Boys“, auf dem 3. Rang landeten „oisgoidn die Paasdorfer tanzen“ und den 4. Platz erreichte die Mannschaft „Sturm der Liebe“.

