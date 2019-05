Jetzt wird es ernst: „Wir haben im Vorjahr die Maschinen schon umgestellt, dass sie die guten Kartoffeln rausklauben und nicht die schlechten“, sagt der Röhrabrunner Kartoffelbauer Thomas Staribacher. Denn Felder, auf denen sonst 30 bis 40 Tonnen Erdäpfel pro Hektar geerntet wurden, brachten nur mehr 15 bis 25 Tonnen.

„Und davon gab es 30 bis 50 Prozent Abzüge. Bei manchen Lieferungen sogar 70 Prozent“, erzählt Staribacher. Denn Speisekartoffeln mussten wegen des Befalls mit dem Drahtwurm zur Stärkeproduktion geschickt werden. Und die sind eben keine speckigen, sprich stärkehaltigen, Kartoffel. „Da gingen sich manchmal nicht mal die Kosten für das Saatgut aus“, sagt Staribacher. Für 30 Tonnen Erdäpfel habe die Agrana nur 900 Euro gezahlt.

Drahtwurm als Problemursache

Warum wurde der Drahtwurm im Vorjahr zum Problem? Weil die Landwirte plötzlich das entsprechende Pestizid nicht mehr verwenden durften: Es ist der gleiche Wirkstoff, der auch in Flohschutzbändern von Haustieren enthalten ist, zusätzlich mit einer Chemikalie, die CO² abgibt. Beides wurde bei der Aussaat in den Boden eingebracht. Der Drahtwurm wurde vom CO² angezogen, nahm den Wirkstoff auf und starb. „Die neuen Mittel wirken nur bedingt, weil das CO² als Lockstoff fehlt“, sagt Staribacher.

Warum wurde der Drahtwurm plötzlich zum Problem? Durch die enorme Trockenheit der Felder wandert er von unteren Erdschichten in die Höhe, bohrt sich in die Erdäpfel zur Brutablage und hinterlässt Stuhl - wodurch die Knolle ohne Ausschneiden der betroffenen Areale ungenießbar wird. Damit wird sie für die industrielle Verarbeitung unbrauchbar.

NOEN

So mussten im Vorjahr Tonnen an Erdäpfeln vernichtet oder zu Stärke verarbeitet werden, die sonst am Teller gelandet werden: „Ich habe einiges nach Rumänien exportieren können“, erzählt Staribacher. Sein Abnehmer, ein Lieferant für Gefängnisküchen, habe da eher auf den Preis geachtet.

Im Inland fehlen diese Erdäpfelmengen: „Das heißt, dass es ab Anfang Mai keine heimischen Erdäpfel mehr in Handel gibt“, sagt Bezirksbauernkammer-Obmann Hermann Stich. Wo kommen die Erdäpfel im Supermarkt jetzt her? „Meist aus Ländern, in denen nicht so auf die Rahmenbedingungen und den kontrollierten Anbau geachtet wird wie bei uns“, sagt Stich.

Seitens der Bauernkammer würde man sich in dieser Hinsicht eine klare Herkunftskennzeichnung wünschen - und mündige Konsumenten, die darauf achten, wo ihre Erdäpfel herkommen.

Was kann gegen den Drahtwurm getan werden? Natürliche Mittel helfen wenig, Milderung könnte ein feuchter Winter bringen. Echte Abhilfe würde aber nur die Wiederzulassung des früheren Wirkstoffes bringen, sind Bauernvertreter Hermann Stich und Kartoffelbauer Thomas Staribacher fix überzeugt.