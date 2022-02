So viele Einsätze wie nie für die Feuerwehr Hochleithen

Mit 60 Einsätzen im vergangenen Jahr hat die Freiwillige Feuerwehr Hochleithen so viele Anforderungen wie noch in keinem Jahr zuvor zu meistern gehabt, geht aus der Einsatzstatistik hervor. Der größte Anteil mit 47 entfiel auf technische Einsätze, gefolgt von 13 Brandalarmierungen. „Besonders fordernd waren die Sommermonate mit insgesamt 30 Alarmierungen“, sagt Kommandant Johannes Koller.

Spektakulärster Einsatz in der eigenen Gemeinde war wohl ein mitten auf einem Feld in Flammen stehender Mähdrescher. Die Maschine hatte auch bereits einen Flurbrand ausgelöst, der eine Halle bedrohte. „Bereits bei der Anfahrt konnte man die massive Rauchwolke sehen“, erinnert sich Koller. Unter Atemschutz wurden die Löscharbeiten vorgenommen. Einen Schreckmoment gab es, als der Tank des Mähdreschers explodierte. Nach rund zweieinhalb Stunden hieß es dann „Brand aus“.

Besonders emotional war auch eine Tierrettung aus einem umgestürzten Transporter auf der A 5 Anfang September. „Bei der Alarmierung hieß es, ein Hund sei eingeklemmt, dann kamen nach und nach 24 Vierbeiner aus dem umgestürzten Transporter ans Tageslicht“, erzählt Koller.

Die Florianis trugen die Hunde einzeln über die Autobahn und brachten sie zunächst in den Einsatzfahrzeugen in Sicherheit. „Die waren ganz brav und ruhig“, so Koller. Dann musste gemeinsam mit dem Dechanthof eine Unterbringung für die Tiere organisiert werden, denn das Transportfahrzeug war kaputt, Fahrer und Beifahrer verletzt.

Im Einsatz war ein Teil der 69 Aktiven auch in Schrattenberg, nachdem ein Hagelunwetter die Hausdächer im Ort zerstört hatte. Stolz ist Koller darüber, dass die Feuerwehr Hochleithen auch einen Mann zu den Bränden in Mazedonien und auf der Rax abstellen konnte.

