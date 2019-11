Im Oktober fanden die Bürger der Großgemeinde Großharras ein sechsseitiges Schreiben – verfasst von Martin Fittner aus Diepolz – in ihren Postkästen. „Diesem Schreiben geht eine unglückliche Verkettung von Missverständnissen voraus“, gesteht nun Fittner den Fehler dieser Aktion zerknirscht ein. Denn in diesem Brief beklagt er sich ausführlich, dass er von der Gemeinde ausgegrenzt werde und weder als ÖVP-Ortsparteiobmannstellvertreter noch als Feuerwehrkommandant aus Diepolz zu einem Gespräch eingeladen werde.

100 Tage vor der Gemeinderatswahl zeigt er in diesem Schreiben all seine persönlichen Vorzüge und Fähigkeiten auf. Er beschreibt viele Tätigkeiten, die er für Diepolz, aber auch für die Großgemeinde Großharras schon durchgeführt und organisiert habe.

Auf den letzten drei Seiten beschäftigt er sich mit Zukunftsvisionen und listet unter dem Titel: „100 Projekte. 100 Prozent“ auf, was er als Bürgermeister anders und vor allem besser machen würde, als der amtierende Bürgermeister Josef Windpassinger (ÖVP).

Ganz konkret beschuldigt er diesen dann auch noch, korrupt und arbeitsfaul zu sein. Windpassinger weist all diese Anschuldigungen zurück und bestätigt auf NÖN-Nachfrage, dass es nach der Verteilung des Schreibens, aber auch schon vorher persönliche und telefonische Gespräche mit Martin Fittner gegeben habe. Dabei wurden die Anliegen betreffend die Freiwillige Feuerwehr Diepolz, aber auch jene, die den Ort betreffen, besprochen. Außerdem dementiert der Bürgermeister viele aufgezählte Punkte, in denen sich Fittner rühmt, etwas organisiert und ausgeführt zu haben. Die persönlichen Beleidigungen nimmt er zur Kenntnis, wird aber auf eine Anzeige verzichten.

Umgehend informierte er Karl Wilfing als Bezirksparteiobmann und die ÖVP-Kommunalreferentin Christine Lechner, die sich mit Martin Fittner zu einer Aussprache trafen. „Wir haben Martin Fittner im Gespräch eingeladen, bei der ÖVP weiter mitzuarbeiten, vorerst eventuell im Gemeinderat, damit er Erfahrung sammeln und sich einbringen kann. Erst dann kann es möglich sein, Bürgermeister zu werden“, sagt Wilfing.

„Jetzt kann ich nur alle Personen, die ich vor den Kopf gestoßen habe, auf diesem Weg um Verzeihung bitten, denn in unserer Gemeinde ist in den letzten Jahren viel Positives passiert. Dies war nur durch das Engagement vieler verdienter Bürger möglich. Dafür sage ich Danke und ich hoffe, dass ich mich weiterhin für unsere Gemeinde engagieren darf,“ hofft Martin Fittner nun auf das Verständnis in der Bevölkerung.