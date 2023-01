Klinik Mistelbach: Langzeitprimar Pichler geht in Pension

Werbung

Pichler verlässt das Landesklinikum mit einem weinenden und einem lachenden Auge: „Ich bin froh, dass ich im Landesklinikum über 30 Jahre Führungsaufgaben wahrnehmen durfte und so an der Einführung vieler Innovationen und Neuerungen zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten beteiligt war." Besonders dankt er seinen Mitarbeitern für ihr hohes Engagement, auf das er sich immer hatte verlassen können.

Primarius Wolfgang Pichler, geboren am 16.6.1957 in Graz, wohnt mit seiner Gattin in Mistelbach. Er absolvierte seine Facharztausbildung am AKH Wien, Röntgeninstitut der I. Chirurgischen Universitätsklinik, am Zentralen Institut für Radiodiagnostik, der Universitätsklinik für Strahlentherapie und der II. Universitätsklink für Gastroenterologie. Seine berufliche Laufbahn startete er als Oberarzt am Röntgeninstitut der I. Chirurgischen Uniklinik, AKH Wien bis 1992.

Seit dem 15.7.1992 leitet er das Institut für Radiologie am Klinikum Mistelbach als Primar, in den Jahren 1996 bis 2018 war er auch Stellvertretender Ärztlicher Direktor des LK Mistelbach-Gänserndorf und von 2002 bis 2018 auch Ärztlicher Standortleiter des Medizinischen Zentrums Gänserndorf, das er mit aufbaute.

Außerdem übernahm er zahlreiche zusätzliche Aufgaben im Landesklinikum: Seit 2007 war er u.a. medizinisch-wissenschaftlicher Leiter der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Mistelbach und seit 2012 Tumorboard-Beauftragter. Er war bei der Etablierung des Gefäßboards ebenso beteiligt wie beim Aufbau des Brust-Gesundheitszentrums NÖ Nord-Ost. Sogenannte „Boards“ sind gemeinsame Fallbesprechungen verschiedener Fachärzte.

Und so nebenbei ist er auch Verfasser und Mitautor von 30 Originalarbeiten, 35 Abstracts (Zusammenfassungen von Büchern) und fünf Posters (Präsentationen für Tagungen).

