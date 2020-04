„Niemand redet mehr von der Schweinepest, alle sprechen nur noch vom Coronavirus“, fasst Gänserndorfs Bezirksjägermeister Gerhard Breuer die aktuelle Situation in der Jägerszene zusammen. Und: „Das Problem ist, dass die Gastronomie als Abnehmer für das Wildbret, also das Wildfleisch, fehlt.“

Die Direktvermarktung des Fleisches an Privatkunden hingegen funktioniere gut. Welche Tiere werden momentan geschossen? „Das einjährige Rehwild.“ Gibt es eigentlich auch Probleme bei der Jagd wegen dem nötigen Sicherheitsabstand zu anderen Jägern? Breuer: „Nein. Das Rehwild wird vom Hochstand aus bejagt und dort sitzt man allein“, sagt Breuer.

Gemeinsame Jagd: „Knackpunkt ohne klare Antwort“

Wie sieht es mit dem Wild aus, das im Straßenverkehr getötet wird? Ist die Zahl gesunken, weil aufgrund der Coronakrise zuletzt weniger Menschen mit dem Auto gefahren sind? „Ja, die Zahl des Fallwildes ist niedriger als sonst. Im Frühjahr haben wir gewöhnlich die höchste Fallwildquote beim Rehwild.“

Auch in Korneuburg laufe die Jagd trotz Coronakrise normal weiter, weiß Bezirksjägermeister Andreas Arbesser. Doch darf man auch gemeinsam zur Jagd fahren? Diese Frage beschäftigt den studierten Juristen: „Das ist ein Knackpunkt, auf den ich noch keine eindeutige Antwort habe.“ Gejagt werden in der Region Korneuburg derzeit vor allem Rehwild und Wildschweine. „Außer natürlich Muttertiere“, betont Arbesser.

„Hunde bitte unbedingt an die Leine nehmen“

Probleme mit freilaufenden Hunden ortet er keine, wiewohl die Coronakrise den Freizeitdruck erhöhe. Es komme – wie überall – auf die „Masse“ der Spaziergänger an. In diesem Zusammenhang sei ihm zu Ohren gekommen, das „kreuz und quer durch die Weingärten“ spaziert werde. Zwei Bitten richtet Arbesser deshalb an alle Frischlufthungrigen: „Ich ersuche gerade in der Jungwildzeit, die Hunde an der Leine zu führen und auf den Wegen zu bleiben.“

Jungjägerausbildung vorerst auf Eis gelegt

Hollabrunns Bezirksjägermeister Wolfgang Strobl ist viel im Revier unterwegs. Zur Eindämmung der Schweinepest sei es aktuell notwendig, die Wildschweinbestände niedrig zu halten: „Diese Aufgabe erledigen wir natürlich.“ Mit Einschränkungen, wie dem Verbot von Gesellschaftsjagden oder Besprechungen, müssen freilich auch die Weidmänner klarkommen. Der Bezirksjägertag wurde abgesagt, die Jungjägerausbildung in den Sommer verschoben.

„Leider habe ich aus allen Teilen im Bezirk die Rückmeldung von Jagdkameraden sowie Grundeigentümern erhalten, dass sich viele Spaziergänger nicht an die gesetzlichen Regelungen halten“, erzählt Strobl im NÖN-Gespräch. Hunde werden oft nicht angeleint, was zum Vertreiben von Muttertieren und letztlich sogar zu einem Anstieg an Wildtierrissen führte. „Einige Menschen haben sogar Vogelnester entwendet oder zerstört“, ärgert sich der Bezirksjägermeister.

Auch in Mistelbach wurde die Jungjägerausbildung wegen der Coronakrise vorläufig auf Eis gelegt. „Wir haben einmal Termine auf dem Schießplatz im

August und September reserviert“, sagt Bezirksjägermeister Christian Oberenzer. Grundsätzlich hofft man bei den Jägern, dass im Sommer wieder mit der Ausbildung begonnen werden kann.

Abgesagt sind auch alle Sitzungen der Jagdgemeinschaften, ebenso die Treffen im kleinen Rahmen. „Der Großteil unserer Jäger fällt in die Hauptrisikogruppe“, unterstreicht Oberenzer, „das wäre eine absolut unnötige Gefährdung“.