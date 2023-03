Gym Laa: Großer Erfolg bei Wettbewerben

Mit dem ersten Platz ausgezeichnet wurde Franziska Winna aus der 8a, Plätze 2 und 3 gingen an Nephthys Seebauer und Berina Delic aus der 6a. Sehr gut gehalten hat sich auch Dario Soldo aus der 5a, der auf Platz 4 gelandet ist.

Die Jury war sichtlich begeistert von den jungen Persönlichkeiten mit ihren ausgezeichneten Sprachkenntnissen. Zum Wettbewerb begleitet wurden sie von Russisch-Assistentin Viktoriia Hribar, am 9. März machte sich schließlich das ganze Team auf zur feierlichen Preisverleihung in Beisein von Bildungsdirektor Karl Fritthum in St. Pölten.

Franziska Winna mit Bildungsdirektor Karl Fritthum. Foto: BGBRG Laa

Das war aber noch nicht alles an Erfolgen für die Schülerinnen des Gymnasiums: Beim Latein-Landesbewerb in St. Pölten in den Latein-Sprachbewerben erbrachten vier Teilnehmerinnen am 8. März hervorragende Leistungen. Von jeweils 30 Teilnehmenden erreichte Franziska Winna (8a) den 4. Platz in der Kategorie ‚Vierjähriges Latein‘, Miriam Bauer (6a) sogar den 3. Platz in dem Bewerb der ‚Übergangslektüre‘. Dies wurde bei der Preisverleihung auch mit einem Sachpreis belohnt. Belohnt wurde dieser Mut auch noch vom Elternverein, indem alle Teilnehmerinnen von Obmann Martin Edlinger Präsente als wertschätzende Geste erhielten.

Auch sportlich ist die Schule bestens unterwegs: Bereits am 23. Februar sicherte sich die erste Mannschaft des BG/BRG Laa unter der Leitung von TT-Trainer Reinhard Krames die insgesamt dritte Teilnahme an der NÖ Landesmeisterschaft in der Tischtennis-Schülerliga im Bewerb „Unterstufe Hobby“. Die Vorrunde wurde in Zistersdorf ausgetragen, sechs Schulen mit insgesamt zwölf Teams waren am Start.

Die Gymnasiasten lösten das Ticket für das Finale der Tischtennis-Schülerliga. Foto: BGBRG Laa

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.