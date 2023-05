Mistelbach: Der lange Freitagsmarkt in der Marktgasse ist zurück

Die langen Freitagsmärkte finden wieder jeden ersten Freitag im Monat statt“, sagt Freitagsmarkt-Organisatorin Lena Sattmann: die geplanten Termine: 2. Juni, 7. Juli, 4. August und 1. September. Musikalisch werden am Markt die Red Devils, Time out mit der jungen Mistlebacherin Lisa Fletzberger, „die Halunken“ mit Mistelbach-Autohändler Bernd Reiss als Gaststar und die „Unique filled Peppers“ aus Eibesthal. Zusätzlich wird am letzten Markttermin die Feldküche des Bundesheeres auf den Freitagsmarkt ausrücken.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.