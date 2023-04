Jakobsweg Weinviertel: 3.000 Pilger sind jährlich unterwegs

Knapp über 150 Kilometer erstreckt sich der Jakobsweg Weinviertel von Drasenhofen bis Krems. Geht man den Österreichischen Hauptweg entlang der Donau und später den internationalen Jakobsweg weiter, erreicht man nach rund 80 bis 100 Tagen und über 3.000 Kilometer in den Beinen Santiago de Compostela im Westen von Spanien. Gemeinsam mit Landtagspräsidenten Karl Wilfing führte der Vorstand des Vereines Jakobsweg Weinviertel unter Obmann Gerhard Schütt in der Karwoche den offiziellen Pilgerstart durch.

„Die Pilgerbewegung wird immer größer, das Pilgern immer beliebter und so sind an die 3.000 Pilger jährlich auf dem Jakobsweg im Weinviertel unterwegs, ich kann es verstehen“, meinte Karl Wilfing, der von Beginn an die Aktivitäten rund um den Jakobsweg förderte und unterstützte. „Zu Fuß durch das Weinviertel zu marschieren, die Natur zu inhalieren und dabei mit jedem Schritt ein wenig zu sich selbst finden, bringt Ausgleich und Ruhe für den Körper und ist ein ganz besonderes Weinviertelerlebnis“, betonte Obmann Gerhard Schütt.

Wegwartung soll mit digitaler Datenbank leichter werden

Sonja Eder vom Weinviertel Tourismus und Franz Knittelfelder von der Bildungsakademie Weinviertel freuen sich über den großen Erfolg des vor über zehn Jahren gestarteten Projektes. Es wird vom Weinviertel Tourismus, von den Gemeinden und der Kirche gleichsam gemeinsam getragen und unterstützt. Franz Knittelfelder betonte, dass es auch heuer wieder geführte Pilgerwanderungen geben wird: Highlight ist der Vikariatspilgertag mit Weihbischof Stephan Turnovszky am 13. April von Etsdorf am Kamp nach Krems.

Tanzpädagogin Andrea Löw ist auch als Pilgerbegleiterin aktiv und geht mit einer Gruppe über Mikulov nach Falkenstein. Obmann Gerhard Schütt dankte auch allen ehrenamtlichen Helfern die sich das ganze Jahr über für den Jakobsweg und die Wegewartung engagieren. In Zusammenarbeit mit dem österreichischen Alpenverein wird derzeit ein digitales Wegwartungstool installiert, um so die Wegwartung durch diese digitale Datenbank zu erleichtern.

Pilgerstart mit Rast im Traubengartl

Auf der Pilgerwanderung in der Karwoche stand auch eine Rast im wunderschönen Traubengartl von Doris und Ernst Winkler in Niederhollabrunn am Programm, mit dabei waren Vizebürgermeisterin Anneliese Nebenführ aus der Gemeinde Harmannsdorf und Bürgermeister Jürgen Duffek aus Niederhollabrunn.

Infos zum Jakobsweg gibt es unter www.jakobsweg-weinviertel.at. Mehr über Pilgern im Weinviertel unter www.bildungsakademie-weinviertel.at/pilgern-im-weinviertel.

