Vielfalt der Gruppe: Kunstverein Mistelbach mit neuer Ausstellung

Die Jahresausstellung des Kunstvereins Mistelbach mit dem Titel „Salon XXI“ wurde wegen des vorangegangenen Lockdowns zwar nicht wie geplant am 3. Dezember eröffnet, steht aber den Besuchern seit dem 17. Dezember bis inklusive 16. Jänner 2022 offen.

Da die sehenswerte Ausstellung zwei Wochen später eröffnet wurde, geht diese in Absprache mit der Stadtgemeinde Mistelbach in die Verlängerung. In den Sälen auf zwei Stockwerken des stimmungsvollen Mistelbacher Ba-rockschlössels trifft der Kulturinteressierte eine farbenfrohe Sammlung von insgesamt 41 Künstlern an, die kurzweiliger nicht sein könnte.

Unter den Kreativen finden sich neben den vier Obfrauen des Kunstvereins - Gudrun Wassermann, Sylvia Seimann, Edda Swatschina und Mariana Ionita auch neue Mitglieder, die ihre Bilder zum ersten Mal im Rahmen der Jahresausstellung zeigen. „Neben einigen Künstlern, die wirklich fast jedes Jahr mit dabei sind, nehmen in diesem Jahr auch drei neue Künstlerinnen teil, worüber wir uns sehr freuen“, so Obfrau Mariana Ionita. Gerda Prantl, Edith Schneider und Petra Haushofer ergänzen mit ihren Exponaten die Ausstellung, die jeweils am Samstag, Sonntag und Feiertag von 14 Uhr bis 18 Uhr zu einem Besuch einlädt.