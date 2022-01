Letzter Mülltag in Bullendorf

In der Vorwoche wurde letztmals Müll im Wertstoffsammelzentrum Bullendorf übernommen. Künftig wird das neue, deutlich modernere Wertstoffsammelzentrum des GAUM im Wirtschaftspark A5 auch für Wilfersdorf und seine Orte zuständig sein.

Über 25 Jahre hindurch hatten die Gemeindebürger von Wilfersdorf jeden Samstagvormittag die Möglichkeit, ihre Altstoffe an- und abzuliefern. In den Sommermonaten war dies auch Mittwoch nachmittags möglich. Lediglich im ersten Lockdown blieb auch die Sammelstelle durchgehend geschlossen.

Mit kurzer Unterbrechung hatte die Gemeinde Wilfersdorf mit der Firma Poyss auch einen verlässlichen und genauen Partner bei der Übernahme, bei der Trennung und bei der Weiterlieferung des Mülls und der vielen gesammelten Alt- und Wertstoffe. Eine verlässliche und wichtige Person bei der Sammelstelle in Bullendorf war auch Eduard Richter. Es gab in all den Jahren kaum einen geöffneten Tag, wo Edi nicht anwesend war und bei der Anlieferung und Sortierung hilfreich zur Seite gestanden ist.

Das „A-Team für Österreich“ mit Larissa Marolt an der Spitze, berichtete Ende Oktober 2020 ausführlich und beispielhaft über die Wertstoffsammelstelle in Bullendorf im Rahmen „Der Lange Nacht des Sperrmülls“ in der Gemeinde Wilfersdorf. Damit wurde verdeutlicht, wie wichtig richtiges Sortieren von Sperrmüll und geordnetes Sammeln wertvoller Altstoffe heute ist.

Gemeinde dankte Mitarbeitern

Der letzte Übernahmetag wurde von einer Abordnung der Gemeinde Wilfersdorf auch genützt um „Danke“ zu sagen. Bürgermeister Josef Tatzber, Vizebürgermeister Gerhard Strasser, der Ausschussvorsitzende Hans Lamprecht, der geschäftsführende Gemeinderat Horst Obermayer und Umweltgemeinderat Josef Kohzina bedankten sich bei Leopold Poyss und bei Edi Richter für die langjährige gute Zusammenarbeit und übergaben ihnen, als kleines Dankeschön, je eine „fürstliche Geschenkbox“.

Ab Dienstag, 28. Dezember, übernimmt nun der GAUM im Wirtschaftspark A5 alle Altstoffe und den Sperrmüll.