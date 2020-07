Die Ortsdurchfahrt Erdberg wird in zwei Bauabschnitten saniert und rückgebaut. Die Straße weist bereits viele Schäden auf und entspricht mit ihren neun Metern Breite nicht mehr den heutigen Standards.

Dieses Jahr soll die Sanierung vom südlichen Ortsbeginn, im Bereich des Friedhofes, bis zur Ortsmitte erfolgen. Die zweite Hälfte bis zur nördlichen Ortsausfahrt wird dann 2021 durchgeführt. „Straßenrückbau und Fahrbahnteiler an den Ortseingängen werden für die Geschwindigkeitsreduktion in Erdberg sorgen“, erklärt Bürgermeister Thomas Grießl. Das Land unterstützt das 920.000-Euro-Projekt mit 640.000 Euro.

In Kleinhadersdorf wird demnächst ebenfalls der Geruch von Bitumen in der Luft liegen: Dort wird im Bereich des westlichen Ortsendes die B 219 auf einer Länge von 850 Metern saniert. Fahrbahnschäden, Netzrisse, Verdrückungen und Ausmagerungen machen die Arbeiten erforderlich.

Im Bereich der Ortseinfahrt aus Richtung Ameis kommend wird zudem ein Fahrbahnteiler errichtet. Die Gesamtkosten betragen rund 100.000 Euro.

Weitere Straßenbauprojekte wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt: Mit dem Abfräsmaterial der B 7 in Richtung Poysbrunn wurden zahlreiche Güterwege erneuert. Die Kosten von 110.000 Euro wurden vom Land mit 25 Prozent gefördert.

Mit einem Zusatzbudget wird der Begleitweg beim Kabelwerk Gebauer und Griller von Poysdorf nach Kleinhadersdorf saniert. Ein größeres Projekt ist die Parkstraße in Wetzelsdorf. In Poysbrunn wird zur Zeit mit der EVN verhandelt, ob nicht im Zuge der Kirchenstraßensanierung auch die Leitungen in den Boden verlegt werden könnten. Auch die Kellergasse Grundern soll mit den 330.000 Euro in Angriff genommen werden.