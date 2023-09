Hausbrunn: Neuer Sand für den alten Beachvolleyballplatz

Der Sand beim 20 Jahre alten Beachvolleyballplatz wurde teilweise ausgetauscht, ein neues Turniernetz wurde angekauft, der desolate Maschendrahtzaun wurde gegen einen Doppelstabzaun ersetzt und für die Gemeindearbeiter – um den Sand einfacher tauschen und den Rasen besser mähen zu können - wurde ein zweiflügeliges Tor montiert.

„Es sind noch ein paar Kleinigkeiten durchzuführen: Die Löcher des alten Zaunes sind wieder mit Erde zu befüllen und bei der Tür ist eine Feder anzubringen, damit diese selbsttätig zufällt“, so Bürgermeister Mario Gaider.

Die Sanierung des Beachvolleyballplatzes schlägt mit insgesamt Kosten in der Höhe von nicht ganz 15.000 Euro im Gemeindebudget zu Buche. Hierfür wurden Förderungen aus dem kommunalen Investitionspaket, vom Land Niederösterreich, Abteilung Sportinfrastruktur, beantragt. Diese Förderungen wurden bereits zugesagt und teilweise ausbezahlt. Am zweiten Sonntag im September wurde die Anlage an die Jugend Hausbrunn übergeben.