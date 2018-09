Nicht nur auf ihre großen, sondern besonders auch auf ihre kleinen Bürger achtet die Gemeinde: Bereits seit Jahren sorgt man hier sukzessive für die Innenrenovierung der kleinen Volksschule im Ort.

Nachdem vor etwa sieben Jahren damit begonnen wurde, die Klassen - pro Jahr eine - herzurichten, wurde inzwischen auch schon der Stiegenaufgang saniert, im Vorjahr war dann der Turnsaal dran.

In den heurigen großen Sommerferien kümmerten sich insgesamt drei Firmen, die bereits in den letzten Jahren für die Arbeiten zuständig waren, um weitere Innenrenovierungen: So wurden der Werkraum sowie der Raum für die Nachmittagsbetreuung neu hergerichtet.

„Die Gesamtkosten für die Arbeiten betragen knapp 13.300 Euro.“Leopold Rötzer, Bürgermeister von Niederleis

In knapp 14 Tagen wurden Beleuchtungs- und Maler-Arbeiten vorgenommen so wie ein neuer Boden verlegt. Die Türen wurden umgebaut beziehungsweise repariert, außerdem Rollos und Vorhänge an den Fenstern angebracht. „Die Gesamtkosten für die Arbeiten betragen knapp 13.300 Euro“, berichtet Bürgermeister Leopold Rötzer.