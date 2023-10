Neuer Belag für Staatzer „Bergstraße“

Die Staatzer Bergstraße, die – wie der Name schon sagt – halb um den Staatzer Berg führt, gehört zu den ältesten Straßen des Ortes und sah bis vor kurzem dementsprechend aus. Das Projekt war schon lange aufgeschoben worden, in diesem Sommer konnte endlich die Fahrbahnoberfläche erneuert sowie die Nebenanlagen adaptiert werden. Nach dem geglückten Abschluss bedankt sich Bürgermeister Fröschl bei den ausführenden Firmen und beim geschäftsführenden Gemeinderat Andreas Glaser, der als Obmann des Infrastruktur-Ausschusses die Leitung über das Projekt innehatte. Und ein großer Dank ging auch an die Anrainer der Bergstraße für die während der Arbeiten gezeigte Geduld.

Funktionierende Straßen sind ein wichtiger Teil für die Lebensqualität einer Kommune, weiß Bürgermeister Daniel Fröschl. Deswegen legt er großen Wert darauf, die Straßeninfrastruktur zu verbessern. Heuer wurden bereits rund 400.000 Euro in den Ausbau und in die Instandhaltung der Straßen investiert, sowohl bei Gemeinde- als auch Landesstraßen.