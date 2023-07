Staatz: Agrarwege erhielten eine „Spritzkur“

„Wenn wir nicht gleich handeln, sind die Wege in ein paar Jahren kaputt und dann wird es richtig teuer“, sagt Bürgermeister Daniel Fröschl zu den neuen „Spritzdecken“ für Agrarwege. In vielen der alten Feldwege klaffen Risse. Die einfachste Sanierung ist der zweimalige Auftrag von Bitumen und Edelsplitt, der sich durch die Befahrung und die Wärme im Sommer zu einer haltbaren Schicht zusammenpresst.

Im Vorjahr wurden bereits viele Agrarwege in Enzersdorf und Ameis demensprechend behandelt, in diesem Frühjahr wurden weitere 1.730 Laufmeter Wege erneuert. „Nicht nur die Landwirte profitieren davon, sondern auch die immer größere Zahl an Radfahrer“, sagt Vizebürgermeister Leopold Fröschl.

Neben klassischen Feldwegen wurde auch der Weg zwischen der B46 beim Staatzer Sulzerberg über die Ried Mitterlissen in die Staatzer Siedlung erneuert, der gerne von den dortigen Bewohnern genutzt wird. Auch der Wultendorfer Weg zwischen Kirche und Friedhof erhielt eine neue Oberfläche und am Staatzer Bahnhof wurden die Schlaglöcher ausgebessert.