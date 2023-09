Volksschule Poysdorf: Das Haupthaus erstrahlt in neuem Glanz

„Es war mir ein echtes Herzensanliegen, nun auch die Volksschule Poysdorf zu sanieren und zu erweitern“, betonte Bürgermeister Josef Fürst. In den Ferien wurde der erste Bauabschnitt mit dem Umbau des Haupthauses geschafft. Fürst dankte Direktorin Maria Aicher-Kandler mit einer Schultüte für ihren Einsatz, der ihr heuer in den Ferien sicherlich viele Nerven und Anspannung gekostet habe. Alle waren froh, dass die Bauarbeiten rechtzeitig beendet werden konnten und die Volksschule zu Schulbeginn in neuem Glanz erstrahlen kann.

Besonders die vier sehr ansprechend sanierten Klassen mit den neuen digitalen Tafeln, die beiden hellen Sonderunterrichtsräume im Mittelbereich und die neuen Sanitäranlagen stechen dabei heraus. Der Zubau wird nun in den nächsten Monaten weiter errichtet, sodass in den nächsten Ferien mit Abschluss und der Sanierung des Mitteltraktes gerechnet werden kann. Dann wäre die Komplettsanierung abgeschlossen.

Fürst bedankte sich bei allen Lehrern mit einem süßen Dankeschön aus dem Eisenhuthaus für ihre engagierte Mitarbeit beim Ausräumen und kurzfristigen Einräumen. Ein Danke gelte auch allen Eltern, die gemeinsam mit dem Bauhof der Stadtgemeinde die Arbeiten mit viel Schaffenskraft begleitet haben.

Schüler und Lehrer freuen sich über die acht Klassenzimmer im Hauptgebäude, die sie nun in den nächsten Wochen mit einer persönlichen Note besonders wohnlich machen werden. Die Sonderunterrichtsräume sind besonders wertvoll, weil auch in diesem Schuljahr eine ukrainische Lehrerin in der Volksschule für die Begleitung der ukrainischen Kinder sorgen wird. Zudem stehen für die Lernförderung nun Räumlichkeiten zur Verfügung.