Zwentendorf: Neue Photovoltaikanlage am Dach .

Am 1. Juli 2020 wurde die neue 200 kWp Photovoltaikanlage am Hallendach der Familie Schulz in Zwentendorf präsentiert. Die beteiligten Projektpartner freuten sich über die erfolgreiche Umsetzung. Bei strahlendem Sonnenschein konnte live am Handy-App die aktuelle Produktion mitverfolgt werden.