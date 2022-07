Eichenbrunn: Heißer Kampf in der kalten Schwemme

Werbung

Auch wenn die Moderationsprofis "Zweitagesbart" wegen einer Corona-Erkrankung kurzfristig absagen mussten, war die Stimmung großartig. Das Nightrace am Vorabend bot Spannung und Unterhaltung, so wie man es mittlerweile in Eichenbrunn gewohnt ist.

Jugend-Obmann Samuel Bergmann und rund 50 Mitglieder der Jugend stellten wieder ein tolles Event auf die Beine, zu dem sogar Teilnehmer aus Tirol angereist waren. Höhepunkte waren natürlich wie immer die spektakulären Tauchgänge, die etliche Teams absolvieren mussten, weil die Sautröge leicht kentern. Auch die Verkleidungen der Teilnehmer waren sehr kreativ, doch dem 12 Grad kalten Wasser hielten sie trotzdem nicht stand. Trotzdem nutzten am Ende der Veranstaltung eine große Zahl von Besuchern die Möglichkeit für ein kühles Bad.

