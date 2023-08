Neudorf: „Boot“-Rennen auf ganz besondere Weise

Vergangenen Samstag fand das vierte Sautrogrennen der FPÖ in Neudorf am Zapfenteich statt. Es hatte ursprünglich als Attraktion für das Sommernachtsfest begonnen, dieses Jahr starteten zwölf Mannschaften - und es gab schon einige Stammteams, welche schon mehrmals angetreten waren, wie zum Beispiel das diesjährige Siegerteam FC Ollinger, das letztes Jahr in den Top 3 war.

„Wir wollten eine alte Aktivität reaktivieren und der Teich bot sich gut an“, erzählt Gemeinderat Lukas Umschaiden (FPÖ) über die Einführung des Rennens. Unter den Ehrengästen waren Nationalratsabgeordneter Christian Lausch, Landtagsabgeordneter Dieter Dorner und Landtagsabgeordneter Michael Sommer.

Erste Hürde: das Einsteigen

Wenn das Rennen startet, muss erst einmal die erste Hürde überwunden werden: das Einsteigen. Sobald der Erste in den Sautrog steigt und der zweite Fahrer versucht einzusteigen, beginnt der Trog zu wackeln. Auch während des Rennen ist es wichtig darauf zu achten, dass so wenig Wasser wie möglich in den Trog kommt, weil sonst die Kentergefahr steigt.

Der seit diesem Jahr neu errichtete Springbrunnen in der Mitte der Strecke erschwert dies natürlich. Selbst, wenn man jedoch kentern sollte, ist das Rennen nicht vorbei, man kann versuchen, wieder ins „Boot“ zu kommen, was leichter gesagt als getan ist. Der Großteil der Teilnehmer wird also auf jeden Fall nass. Aufs Trockenbleiben können nur wenige hoffen.

Beim Springbrunnen müssen sich die Teilnehmer entscheiden, ob sie den schnellsten Weg wählen - und somit ihren Trog mit Wasser füllen - oder ob sie den Springbrunnen überrunden wollen. Die meisten Teilnehmer sind aufs Gewinnen aus und wollen die Schnellsten sein, denn in der ersten Runde zählt die Zeit. Beim zweiten Durchgang treten dann der Dritte gegen den Vierten und der Erstplatzierte gegen den Zweitplatzierten an.

Neben dem Springbrunnen gibt es seit diesem Jahr auch einen Steg für den Einstieg. Zudem wurden extra für diese Rennen Sautröge gebaut. Auch ganz neu ist nun, dass die über 18-Jährigen am Ende des Rennens ein Stamperl und die unter 18-Jährigen ein Stamperl Orangensaft trinken müssen.

Wenn zwei Sautröge aufeinanderstoßen, könne es schon passieren, dass der eine oder andere versuche, den Gegner zum Kentern zu bringen, aber das Hauptziel sei es nicht, meint Umschaiden. Der Spaß steht im Vordergrund. Dieses Jahr sind auch einige mit Kostümen angetreten. Die Teams werden von Jahr zu Jahr immer mehr, gleichzeitig kommen auch mehr Zuschauer. Auf dem Steg schauten ungefähr 50 Leute zu. Manche Teams brachten sogar ihren eigenen Fanclub mit.

Für Sicherheit während des Rennen ist gesorgt. Ein Rettungsschwimmer mit einem Rettungsboot steht das ganze Event lang zur Verfügung, alle müssen eine Schwimmweste tragen.