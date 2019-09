SC Laa zu Gast in der NV Arena in St. Pölten .

Im Rahmen der Spusu-Fanaktion „Spiel des Lebens“ war der SC Laa/Thaya zum Fußball-Bundesligaspiel SKN Spusu St. Pölten gegen TSV Hartberg am Sonntag zu Gast in der NV Arena in St. Pölten.