Fragen wie „Wo wachsen unser Getreide, unsere Äpfel und Erdäpfel?“ oder „Warum sollen wir Erdbeeren nicht im Winter kaufen?“ erarbeiten die ausgebildeten Seminarbäuerinnen gemeinsam mit den Kindern und mit Hilfe von Schaf Lotte.

„Als LEADER-Region ist es uns ein großes Anliegen, das Bewusstsein für regionale Produkte in der Bevölkerung zu stärken und bereits Kindern dieses Thema näher zu bringen. In den vergangenen Jahren wurden von unserer Seite Maßnahmen für die Volksschulen des östlichen Weinviertels angeboten. Nun möchten wir bei den Kleinsten im Kindergarten ansetzen.“ erklärt LEADER-Geschäftsführerin Christine Filipp die Idee dahinter.

Ein gewähltes Thema in jedem Workshop

Gemeinsam mit ausgebildeten Seminarbäuerinnen wurden interessante 2-stündige Workshops entwickelt, bei denen Kindern regionale Produkte auf spielerische Art und Weise näher gebracht werden. Gemeinsam mit Stofftierschaf Lotte werden unter anderem Fragen rund um die Landwirtschaft und Erzeugung unserer Lebensmittel beantwortet.

In jedem Workshop wird auf ein gewähltes Thema näher eingegangen. Das Ei, unser Getreide, Milch, Kürbis, der Apfel oder Erdäpfel werden anschaulich erklärt. Nach dem Theorieteil wird gemeinsam ein passendes Gericht aus regionalen Zutaten mit den Kindern zubereitet und natürlich auch verkostet.

LEADER-Obmann Kurt Jantschitsch freut sich über das Interesse in den Kindergärten und berichtet stolz: „Bis November 2020 werden knapp 140 Workshops in über 60 Kindergärten im Gebiet der LEADER Region Weinviertel Ost von den Seminarbäuerinnen abgehalten! So lernen die Kinder schon im jüngsten Alter, was Regionalität bedeutet und wie einfach sie zu leben ist.“

Die Workshops werden in einem LEADER-Projekt durchgeführt, das durch die EU und das Land Niederösterreich gefördert ist.