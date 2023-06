Gaweinstal: Radikaler Baumschnitt regt auf

In den sozialen Medien gibt es Diskussionen über das Zurückschneiden einer Trauerweide am Hauptplatz vor dem Haus der Familie Ehrenhuber. „Heute wurde ohne vorherige Info die Weide vor unserem Haus auf Anordnung der Gemeinde radikal gestutzt“, so der Eintrag in Facebook. Dadurch fehle die langjährige Beschattung des Gebäudes und der darin liegenden Wohnräume. Es reduziere daher auch den Wohnkomfort. Auch sei der Zeitpunkt, wenn schon ein Rückschnitt des Baumes notwendig sei, nicht richtig gewählt worden. Vor der von der Gemeinde durchgeführten Aktion gab es keine Information an die Bewohner des betroffenen Hauses.

Dem Vorwurf der Nichtinformation betroffener Bürger wird von Bürgermeisterin Birgit Boyer entgegen gehalten, dass sie stets bemüht sei, Gespräche im Vorfeld zu suchen beziehungsweise zu führen. Jedoch könne dies oft aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich sein. „In einer Gemeinde gibt es fallweise Themen und Entscheidungen, die kontroverse Reaktionen bei der Bevölkerung auslösen“, so Bürgermeisterin Birgit Boyer auf Anfrage der NÖN. Die Entscheidungen der Gemeinde würden stets nach den Prioritäten Sicherheit, Lebensqualität und Optik getroffen. Und natürlich sei vor dem Rückschnitt kontrolliert worden, ob Vögel im Baum nisten, was nicht der Fall gewesen war.

Da die Gemeinde für etwaige Schäden haftet, wurde vom Sachverständigen, der Arbeitsgruppe Baum Ingenieurbüro GmbH, wie bei allen Bäumen in der Gemeinde, auch bei der Trauerweide eine Einschätzung des Gefahrenpotenzials durchgeführt und der Gemeinde der Rückschnitt des Baumes angeraten. Da diese Baumart äußerst schnellwüchsig ist, sei aber damit zu rechnen, dass der Baum noch in dieser Vegetationsperiode wieder austreiben und neue Zweige bilden wird.