Am Samstag lud Regina Lanova, die Wirtin des Schratt-Rathauskellers, zur Vernissage. Künstlerin Veronika Remak, die heute in der Nachbargemeinde Valtice (CZ, ehemals Feldsberg) mit ihrer Familie lebt, stellte ihre Bilder vor.

Veronika Remak gestaltet mit ihrem Pinsel Landschaften in Öl auf Leinen. Einerseits beeindrucken einige ihre Werke durch eine teilweise fast photographische Genauigkeit die irgendwie verstört, die aber andererseits, in schlichter Meisterhaftigkeit Gefühle und Sichtweisen beim Betrachter auslöst, die hinter dem, erst einmal oberflächlich wahrgenommen Werk, stehen. Andere Werke erschließen sich dem Betrachter erst nach längere Beschäftigung mit ihnen.

Stimmungsvoll ist jedes Ihrer Bilder. Kein Bild scheint ohne Aussage, sie lässt Landschaften in ungewohnter und in neuen Weise sprechen Ihre Bilder fesseln.

Veronika Remak hat Malerei in Bratislava (2003 bis 2007) und in Prag ( 2007 bis 2009) studiert. Seit 2006 präsentiert sie ihre Werke in zahlreichen Ausstellungen.

Die Vernissage war sehr gut besucht, vor allem viele Gäste aus der Tschechischen Republik waren unter den Besuchern.

Schratt-Rathauskeller-Wirtin Regina Lanova konnte auch zahlreiche prominente Gäste begrüßen wie Bürgermeister Johann Bauer (Schrattenberg), Bürgermeister Pavel Trojan (Valtice), Vizebürgermeister Friedrich Frank (Schrattenberg), Gemeinderätin und Obfrau des Berti-Barfußweges Liliane Höß.

Die Ausstellung ist bis Ende Juni, bei freiem Eintritt jeweils von Mittwoch bis Sonntag, ab 16 Uhr zusehen.