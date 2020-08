Asparn ist um eine Attraktion reicher: Holzkünstler Harry Raab gestaltete für die Neue Mittelschule Asparn, die seit Jahrzehnten einen Schwerpunkt auf Honig und Bienen hat, einen Schaubienenstock, der in einem gewaltigen, zwei Meter hohen Holzmonument integriert ist.

„Mit Hilfe eines Schaubienenstocks wird ein genauer Einblick in einen Bienenstaat ermöglicht, um die Arbeitsabläufe des Hautflüglers besser verstehen zu können“, freut sich Direktor Johann Keintzel.

NOEN

Das Design des Kunstwerkes wurde vom Lehrerteam der Schule entworfen und von Raab dann in stundenlanger und schweißtreibender Arbeit umgesetzt. Und manche Dinge mussten dann Vorort noch adaptiert werden, verrät Keintzel: So wurde das Flugloch, durch das die Bienen in ihren Bienenstock gelangen, kurzfristig verlegt.

Durch eine Tür auf der Rückseite kann man die Bienen bei ihrer Arbeit durch ein Sicherheitsglas beobachten. Der Schaubienenstock gehört ausschließlich den Bienen, der gesammelte Honig wird nicht entnommen werden, sagt Direktor Keintzel.

Bezogen wurde der Bienenstock vor der Schule übrigens von einem ausgewilderten Hausbienenvolk, das als sehr friedlich gilt.