Groß war das Interesse an der Josko Weltneuheit ONE die es seit 5. April nun auch exklusiv im Studio Drasenhoben bei Roswitha und Gerhard Wolf zu sehen gibt. ONE ist ein innovatives Fenster- und Schiebetürsystem, kompromisslos symmetrisch, wandelbar und nur halb so breit wie gewöhnliche Fenster und Türen, informierte Gerhard Wolf.

Im Outdoorbereich der Sonnenschutzabteilung überzeugt die Warema Pergolamarkise mit Secudrive Führungssystem, sowie der neue Roma Raffstore mit Comfort und Design Lamelle.

Der Andrang war an den beiden Tagen sehr groß und so konnten Gerhard Wolf und sein Team auch wieder zeigen, dass sie Innovationsführer in Sachen Fenster, Türen und Sonnenschutz sind.