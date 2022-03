Im ersten Stock läuft der Keiler

Werbung

Seit 2014 hat der „Schützenverein Asparn a. D. Zaya seit 1652“ den Schießstand in der ehemaligen Fürnkranzmühle. Seit 2014 werden Vereinsmeisterschaften im Luftgewehrschießen durchgeführt.

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Veranstaltungspause konnte jetzt wieder der Betrieb im Schießen mit dem Luftdruckgewehr in Angriff genommen werden. „Zur Wiederbelebung des aktiven Vereinslebens und Motivationsstärkung wurde eine neue Anlage angeschafft“, gibt Oberschützenmeister Karl Kosut bekannt. Diese Anlage wird „laufender Keiler“ genannt.

Hier ist das Schießen auf bewegliche, verschieden große Ziele möglich. Die Ziele sind großer und kleiner Keiler, Überläufer und Frischlinge. Die Schussdistanz mit dem Luftdruckgewehr ist genau zehn Meter.

Jetzt wird fleißig für die neue Meisterschaft von den Schützen geschossen. Die Meisterschaft für die 76 Mitglieder ist im November zu Ende.

Am 15. Mai gibt es, von 10 bis 18 Uhr, ein öffentliches Preisschießen am laufenden Keiler in der Fürnkranzmühle. Zu gewinnen gibt es Rehbockabschuss, Jagdeinladung und viele Sach- und Ehrenpreise. Die Siegerehrung ist an diesem Tag um 19 Uhr festgelegt. Teilnehmen können neben den Erwachsenen auch Kinder ab dem sechsten Lebensjahr.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.