Pothole Rodeo: 1.000 Kilometer und ein Strafzettel für das K-Team

Zuvor hatten sie, noch in Serbien, Bekanntschaft mit der serbischen Polizei gemacht: Die Mistelbacher waren zu schnell unterwegs, es gab das erste Strafmandat. „Die Polizisten haben auch noch ein zweites Pothole-Team angehalten. Aber ich glaube, bei denen haben sie sich mehr für das Auto an sich als für alles andere interessiert“, erzählt Team-Chef Benjamin Hymer.

Im Weinviertel gestartet waren die vier am Samstag: Da ging es dann in die Südsteiermark zur Registrierung für die Rallye auf Nebenstraßen quer durch den Balkan. Auf ihrem Weg in den Süden hatten sie einen Fahrgast: Regina „Gina“ Seidl, eine in Pillichsdorf lebende Kärntnerin, brauchte ein Taxi in die alte Heimat – ein Auftrag für das K-Team.

„Neben den Challenges, die wir im Rahmen des Pothole Rodeos erledigen müssen, wollen wir noch unsere eigene Challenge schaffen: Mit möglichst vielen Feuerwehren auf unserer Route Kontakt aufzunehmen“, erzählt Hymer. Erster Zwischenstopp: Ein Feuerwehrfest in der Südsteiermark, wo die Mistelbacher einfielen und mit den Feuerwehrleuten ein Bier tranken. Nächste Feuerwehrstation: Ein Besuch bei einer FF in Rumänien: „Die haben angeblich zwar die Ausrüstung, es gibt aber kein reguläres Personal“, erzählt Hymer, dessen Vorfahren aus dieser Region stammen. Hier wollen sie auch seine Großeltern besuchen.

Wie geht es weiter? Nächstes Ziel ist das Schwarze Meer, dann geht es über Griechenland und Albanien über den Kosovo die dalmatinische Küste entlang wieder in den Norden. Geschätzte gesamtstrecke: 5.500 Kilometer. Technische Probleme gab es bislang nicht.

