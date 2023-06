Schleinbach 25-jähriger Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Foto: Foto GruberGerhard Gruber

E in 25-jähriger Niederösterreicher ist am Samstagabend bei einem Unfall mit seinem Motorrad in Schleinbach (Bezirk Mistelbach) schwer verletzt worden.

Der Mann kam aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und stürzte, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag. Dabei erlitt der Biker aus dem Bezirk Mistelbach schwere Kopfverletzungen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Ottakring geflogen.