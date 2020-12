„Ich war völlig perplex“, gesteht Martin Stifter: Er ist Obmann des 2004 gegründeten Vereines „Weinviertel Akademie“, der sich als säkularer Verein der kritischen Auseinandersetzung von gesellschaftspolitischen und politischen Diskussionen verschrieben hat.

Das Vorhaben des Bildungshauses Großrußbach, sich künftig als „Bildungsakademie Weinviertel“ zu benennen sieht er als „feindliche Übernahme“ des Vereinsnamens. Zumal in mehreren Medien von der „Weinviertel Akademie“ im Bildungshaus berichtet wurde. „Ich bin seit 40 Jahren im Bildungsbereich, aber so etwas ist mir noch nicht untergekommen. Da will man über einen kritischen, progressiven Geist drüberfahren“, wettert der überzeugte Linke Martin Stifter.

„Wir werden alles tun, damit der Name Weinviertel Akademie unser Name bleibt!“ Martin Stifter, Gründer und Obmann des Schleinbacher Vereines „Weinviertel Akademie“

Franz Knittelfelder vom Bildungshaus Großrußbach kann die Aufregung Stifters nicht verstehen: Aufgrund der unterschiedlichen weltanschaulichen Ansätze sei eine Verwechslung unwahrscheinlich. Außerdem führe das Bildungshaus schon seit 1988 eine Weinviertel Akademie als sommerliche Veranstaltungsreihe: „Dieser Name ist traditionsreich mit Großrußbach verbunden“, sagt Knittelfelder: „Ich schätze Stifters private Initiative.“ Aber es gebe schon einen Unterschied zwischen einer zertifizierten Bildungseinrichtung wie dem Bildungshaus und dem privaten Verein Weinviertel Akademie, die ein paar Vorträge und Diskussionen in der Schleinbacher Bibliothek mache. Der Name Weinviertel Akademie sei eine Erfindung der Katholischen Aktion gewesen, Stifter habe ihn damals vom Bildungshaus übernommen.

Diözese: „Verwechslung ist unwahrscheinlich“

Martin Stifter sieht trotzdem ein Namensplagiat und wandte sich an die Erzdiözese, auf die Bezeichnung Weinviertel Akademie zu verzichten: „Ich verstehe das Interesse an einer Exklusivität der Verwendung jeglicher Kombination der Begriffe „Weinviertel“ und „Akademie““, sagt Erzdiözese-Pressesprecher Michael Prüller: „Eine Verwechslungsgefahr ist aber wohl auszuschließen.“ Die Weinviertler könnten zwischen Verein und Veranstaltung unterscheiden: „Es wird den Weinviertlern daher sicher nicht schwer fallen, auch das eigenständige Profil einer Bildungsakademie Weinviertel richtig würdigen zu können.“

Ein Standpunkt, den Vereinsobmann Stifter nicht teilt: Vorerst will er die Hand zum Dialog und zu einer möglichen Lösung reichen. Wird die nicht gefunden, denkt er an rechtliche Schritte gegen das Bildungshaus. Der Anwalt des Vereines sei jedenfalls schon eingeschaltet, „Wir werden alles tun, damit der Name unser Name bleibt!“, gibt der Vereinsgründer sich kämpferisch.