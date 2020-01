„Man muss den Menschen die Angst nehmen, nicht diese verstärken“, kritisiert Helmut Brandstätter die derzeitige Weltpolitik in der Bücherei „Lesetreffpunkt“. Mit einem engagierten Bücherei-Team trafen sich politikinteressierte Leser in Schleinbach, um mehr über Helmut Brandstätters Buch „Kurz und Kickl“, welches er selbst als „Aussagen eines kritischen Journalisten“ vorstellte, zu erfahren. Bibliothekar Franz Köstler hatte ihn für die Lesung in seiner Bücherei gewinnen können.

Brandstätters skeptische Meinung gegenüber der türkis-blauen Regierung und die Tatsache, dass kein anderer Journalist über die politische Situation in Österreich ein Buch geschrieben hat, motivierten ihn dazu, selbst eines zu verfassen. Meinungsfreiheit und ein offener Diskurs seien heutzutage unglaublich wichtig: „Ich werde immer dafür kämpfen, dass Journalisten, das berichten, was sie sehen“, stellte Brandstätter klar.

Während der Lesung äußerte er sich auch zur aktuellen Regierung und hinterfragte ihre Entscheidungen. Während der anschließenden Diskussion wurde Kritik gegenüber Medien, ihrer Ehrlichkeit und Faktentreue geäußert, da selbst die Inszenierung von Bildern einen starken emotionalen Effekt haben kann. Um das zu vermeiden, müsse man lernen, alles zu hinterfragen. So kam es zu Fragen nach der Zukunft von Bildung.

Ein weiteres Thema war der Patriotismus: „Man kann froh sein, Österreicher zu sein, aber nicht stolz“, meinte Brandstätter. Seine Karriere als Politiker war ebenfalls Thema: „Ich wollte schon als junger Mann Politiker werden“, gestand Brandstätter. Die Diskussion wurde – nach dem Gewinnspiel – beim Buffet angeregt weitergeführt.

Veranstaltet wurde die Lesung vom Bibliothekar Franz Köstler, natürlich mit Unterstützung des Lesetreffpunkt-Teams mit Katharina Köstler, Christine Köstler, Johannes Köstler, Uschi Patzl-Dormann, Friedrich Patzl, Dieter Hackl, Waltraud Klaus und Beatrix Fischer.