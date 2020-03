Der Schleinbacher Musik- und Kultursaal war mit unterschiedlichen Zitaten zu Gesellschaft und Klimaschutz dekoriert, als hier das „Weinviertler Klimakonvent“ stattfand. Moderiert von Martin Stifter von der Weinviertel Akademie hielten die drei Referenten Jo Hochgerner, Martin Balluch und Gerhard Mayer Vorträge zum Thema Klimaschutz. Besprochen wurde zudem, wie wir als Gesellschaft und Einzelperson einen Beitrag leisten können.

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit Michael Jacksons „Earth Song“, welcher den Ton für den Abend angab. Gleich vorab gab Hochgerner zu bedenken, dass er eher von einer Klimaanpassung spricht. Das Klima müsse man nicht schützen, da es sich entwickle. Die Lebewesen sollen geschützt werden.

„Wir müssen aus dem Fleisch-Essen aus- steigen oder es stark reduzieren.“ Martin Balluch, Aktivist

Tragisch findet Hochgerner jedoch, dass es weiterhin Leute gibt, die den Klimawandel verleugnen. Ihm zufolge kommt es durch genau diese Einstellung zu einer Hinauszögerung von Gegenmaßnahmen. Seit Jahrzehnten werde das Thema immer weiter aufgeschoben, mit der Prämisse „bis dahin haben wir Zeit“.

„Ich bin hin und her gerissen zwischen totaler Frustration und dem kleinen Fünkchen Hoffnung,“ sagt Hochgerner dazu. Er betont, dass viele Bereiche der Politik eine Rolle spielen, darunter Wirtschaft, Bildung, Innovation und soziale Unterschiede. Zudem stellt er fest: „Umweltschutzmaßnahmen müssen für einzelne Personen leistbar werden.“

„Wir werden nicht so schnell eine technologische Lösung finden und das macht die Situation noch ein bissschen gefährlicher“, sagt Martin Balluch. In seinem Vortrag sprach er unter anderem die Geschichte des Klimawandels an: „Wenn man zurückschaut, erkennt man, dass die Welt ein Potenzial für starke Vernichtung hat.“ Auch er sprach seinen Frust gegenüber den mangelnden Maßnahmen zum Klimaschutz aus. „Darüber haben wir schon vor 30 Jahren gesprochen, aber niemand wollte der Mathematik glauben.“

Seine Lösungsansätze konzentrieren sich auf die Tierproduktion. Er sieht sie als den wesentlichen Treiber der Klimakrise, da sie Land verschwende. „Wir müssen aus dem Fleisch-Essen aussteigen oder es stark reduzieren.“ Balluch appelliert jedoch auch kurz an die Hoffnung und berichtete von erreichten Zielen, wie zum Beispiel der verbesserten Hühnerhaltung: „Wir haben die Industrie öffentlich mit ethischen Gründen gezwungen, sich zu verbessern. Es ist machbar.“

Anschließend wurde das Projekt „ReSTART R18“ vorgestellt welches ebenfalls dem Klimaschutz zu Gute kommen soll. Aktivist Gerhard Mayer erläuterte, dass mit dem Projekt die eingestellte Bahnlinie Schweinbarther Kreuz reanimiert werden soll. „Die Bevölkerung ist empört“, so Mayer.

Alle drei Vortragenden sind sich in einem Punkt einig: Die Veränderung muss lokal beginnen. Auch Moderartor Stifter stellte ein Projekt vor „Fahr mit 2.0“. Unter diesem Titel soll der regionale Zusammenhalt, durch Carsharing gestärkt werden, als Ergänzung zum öffentlichen Verkehr. Geplant ist, mithilfe einer App, Mitfahrgelegenheiten buchen zu können. Um sieben Euro von Neubau bis Eibesbrunn ist das Ziel.