Park&Ride-Anlage bekommt ein Photovoltaik-Dach

Der Bahnhof Schleinbach wird von der ÖBB saniert, in diesem Zuge wird auch eine Park-and-Ride-Anlage mit 124 Parkplätzen für Pendler-Pkw, 60 überdachten Fahrrad- und zehn Moped-Stellplätzen errichtet. „Die ÖBB übernahm hier unsere Vorschläge zur Anordnung der Parkplätze“, berichtete Bürgermeister Ernst Bauer in der jüngsten Gemeinderatssitzung am 28. September.

Und noch eine Idee übernahm die ÖBB: Die Parkplätze werden mit PV-Paneelen als Schattenspender überdacht, wobei die ÖBB zugesagt hat, dass mit Strom aus diesem Paneelen der P&R-Platz auch gleich beleuchtet wird. Kosten für die Anlage ohne Photovoltaik: 772.000 Euro, wobei 38.600 Euro davon die Gemeinde tragen muss. Die Gemeinde wird sich dann um Pflege und Winterdienst am Parkplatz kümmern.