Suche nach den Ursachen des Massakers

Das Gemetzel gilt als einer der ersten Kriege der Menschzeit: Vor mehr als 7.000 Jahren metzelten Angreifer die bei Schletz siedelnden Menschen nieder. Ausgrabungen brachten mehr als 100 Überreste von Menschen aus dem Frühneolithikum zum Vorschein. Welche Spuren diese Menschen heute noch auf den Feldern rund um Schletz hinterlassen haben, soll jetzt ein groß angelegtes Forschungsprojekt unter Einbeziehung interessierter Bürger klären.

Keine jungen Frauen unter den Toten

1983 bis 2005 wurde intensiv gegraben, die Funde des in der Fachwelt „Massaker von Schletz“ genannten Areals wurden nach forensischen Methoden untersucht. Die menschlichen Überreste wiesen eine Vielzahl an Verletzungen auf, die von Steinbeilen, Keulen und Pfeilen stammen könnten. Die Körper wurden nicht bestattet, sondern blieben unbeerdigt in der Siedlungsanlage liegen. Auch das weitgehende Fehlen von Frauen im gebärfähigen Alter ist auffallend.

Die Siedlung bei Schletz kann in die sogenannte „Linearbandkeramische Kultur“, die älteste bäuerliche Kultur der Jungsteinzeit Mitteleuropas, datiert werden. Sie war ein regionales Zentrum eines Siedlungsclusters. „Eine Forschungshypothese dazu lautet, dass eine länger anhaltende Krise dazu führte, dass aufgrund des Bedrohungsszenarios die Menschen an diesem Ort enger zusammen rückten“, sagt Jakob Maurer, Verantwortlicher des Forschungsprojektes „United by Crisis“.

Mithilfe von Bürgern ist willkommen

Doch wie groß war diese Siedlung? In systematischen Feldbegehungen werden die Relikte dieser Siedlung gesucht und anschließend interdisziplinär ausgewertet. „Durchgeführt werden auch chemische Analysen: Aus Wasser und Nahrung nehmen Lebewesen natürliche Strontiumisotope zu sich. Durch den Vergleich des Isotopenverhältnisses von menschlichen Zahnproben mit Bodenproben aus der Region kann auf eine lokale oder nicht-lokale Herkunft, d. h. Migration, geschlossen werden“, sagt Maurer.

Bei den Feldbegehungen sind die Forscher auf die Mithilfe von Bürgern angewiesen: Interessenten, die sechs Tage Zeit haben, können sich unter www.united-by-crisis.at melden. Eingebunden in das Forschungsprojekt der Donau-Uni Krems ist auch die Neue Mittelschule Asparn.

„Interessierte können, in einer der in der internationalen Forschung bekanntesten Fundstelle aus NÖ, Archäologie hautnah erleben und an der Feldforschung sowie der Interpretation von Ergebnissen mitwirken“, sagt Maurer: „Ohne die Unterstützung durch Freiwillige wäre dieses Projekt nicht möglich, zudem erhoffen wir uns von ihnen ergänzende, auch ungewöhnliche Ideen „out of the box“. Die Einbeziehung von Schülern in der Probenahme und -analyse soll früh Begeisterung für Forschung und Naturwissenschaften wecken.“

Die Feldbegehungen finden im Frühjahr statt, das Forschungsprojekt läuft bis 2025.

