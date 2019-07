Staatsanwältin Anna Weißenböck versucht, in ihrem Schlussplädoyer den Geschworenen den rechtlichen Unterschied zwischen Mord und Totschlag zu erklären: „Eines steht fest, der Angeklagte hat drei Menschen erschossen. Seinen geliebten Bruder, seinen 92-jährigen Vater und die Stiefmutter. Ich sehe nach dem Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen, der eine Affekthandlung in einer allgemein begreiflichen Gemütsbewegung ausschließt, keinen Totschlag. Es war ein zielgerichtetes Vorgehen und eine bewusste Entscheidung des Angeklagten, drei Menschen zu töten!“ Die Staatsanwältin hält an ihrer dreifachen Mordanklage fest.

Verteidiger Peter Philipp kontert: „Der Sachverständige bestätigte aber auch, dass sich der Angeklagte damals in einem Zustand innerer Anspannung und Erregung befunden habe. Es liegen alle Voraussetzungen für einen Totschlag vor“.

Die Geschworenen müssen nun die rechtliche Frage beantworten: Mord (Strafausmaß zehn bis 20 Jahre oder lebenslang) oder Totschlag mit der Höchststrafe zehn Jahre. Sie ziehen sich um zehn Uhr zur Beratung zurück.