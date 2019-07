Am 3. August ist es so weit: Die Oper im Schloss Kirchstetten feiert Premiere. Nach der Neupositionierung 2015 auf Komponisten des italienischen Belcanto wird diesmal Gioachino Rossinis „L’Italiana in Algeri“ aufgeführt.

„Damit haben wir eine Lücke in der dichten NÖ Festivallandschaft erfolgreich geschlossen und uns mittlerweile als Belcanto-Opernfestival positioniert“, freut sich Intendant Stephan Gartner. „Seit der Uraufführung 1813 ist die Oper aktuell – in anderer Form, da es natürlich auch eine Entwicklung gab. Um diese Zeitspanne von 206 Jahren zu zeigen, haben wir die Oper in eine eigene Welt gesetzt, ohne konkrete Zeitangabe, um die konstante Aktualität widerzuspiegeln. Die Kostüme und das Setting wirken sowohl historisch als auch modern“, gibt Regisseur Richard Panzenböck Einblicke in seine Inszenierung.

Panzenböck gibt dabei sein Opernregie-Debüt. Er hat bisher in Sprechtheaterproduktionen Regie geführt, aber noch nie eine Oper inszeniert. „Die Förderung junger Talente ist auch ein Leitthema unseres Festivals“, sagt Gartner. „Und er ist eines!“

"Bin froh über hochwertige Besetzung"

Seit Ende Juni proben Solisten und Chor in Wien. Es wird am szenischen Feinschliff und an den Kostümen gearbeitet und unter Leitung von Maestro Hooman Khalatbari intensiv geprobt. Diese Woche übersiedelten die circa 30 Ensemblemitglieder nach Kirchstetten. „Hier holt sie jedes Jahr die Realität ein“, bemerkt Stephan Gartner. „In Wien wird zwar die Bühne skizziert, doch im Maulpertsch-Saal, wo die Besuchersessel eng an der Bühne stehen, sieht die Geschichte ganz anders aus.“

Auch Regisseur Richard Panzenböck sieht die kleine Bühne gleichzeitig als Herausforderung und als Chance. „Da wir nicht die technischen Möglichkeiten eines großen Theaters haben, liegt der Fokus auf den Sängern und ihren Stimmen. Ich bin froh, dass wir eine so hochwertige Besetzung gefunden haben.“

Tickets dazu findet ihr in unserem NÖN-Ticketshop.