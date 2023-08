So flott, witzig und hautnah kann Oper sein

Da sieht man jedes Zucken der Augenbraue und jede Schweißperle, die über die Stirn rollt: Unmittelbarer kann man Oper nicht erleben: Um die 150 Besucher passen in den Festsaal des Schlosses Kirchstetten, der sich als kleinstes Opernhaus Österreichs im Hochsommer zur größten Gruppensauna aufheizen kann. Und die Sänger agieren nur eine Armlänge entfernt.

Zum 25. Mal wird in Kirchstetten heuer Oper gespielt, heuer steht das Drama Buffo „Il turco in Italia“ („Der Türke in Italien“) auf dem Programm. Das Bühnenbild: Minimalistisch. Graue Wände, die als Tafel und Projektionsfläche dienen. Denn die Handlung dreht sich um ein unter seinen Freunden inszeniertes Beziehungsspiel des Dichters und Freund des Hauses Prosdocimo, mit viel Bühnenpräsenz gesungen und gespielt von Alexander Edelmann. Wobei dieses Gesellschaftsexperiment irgendwann aus dem Ruder zu laufen beginnt. Die Besten: Daniele Macciantelli als Türke Selim, und Emilio Marcucci als Hausherr Don Geronio, der sich die Liebe seiner Frau zurück erkämpfen muss.

Beide sind schon seit mehreren Jahren beim Klassikfestival und beherrschen das Spiel mit dem Publikum auf der kleinen Bühne. Stimmgewaltig Rodica Vica als Donna Fiorilla, die die Hausherrin wunderbar spitzbübisch anlegt. Großartig auch Sevana Salmasi als Zigeunerin Zaida. Das Team um Regisseur Richard Panzenböck hatte sich übrigens dazu entschieden, diese politisch nicht korrekte Bezeichnung beizubehalten. In Texten wird er unter Anführungszeichen gesetzt, wäre er ersatzlos gestrichen worden, wäre das für die Opernmacher auch eine Negation der mittelalterlichen Verfolgungen und quasi einer literarischen Auslöschung dieser Bevölkerungsgruppe gleichgekommen.

Bei den Kostümen verzichtete Panzenböck heuer auf knallige Outfits, es dominieren Weißtöne, für unerwartete Effekte sorgen Projektionen von alten Overheads auf die Kulisse: Es wird mit Sand gemalt, das Schiff am Meer projiziert. Und auch mit Kreide werden die Wände beschrieben und bezeichnet - um mit den Bildern der Angebeteten dann zu interagieren. Vor allem die Kreativität am Projektor und an der Wand ist etwas, das das Schauspiel für Panzenböck noch intimer macht, weil die Opernsänger solche Techniken in der Regel nicht einsetzen. „Wir haben die Bühne heuer im Saal verrückt, was unser Publikum überraschen könnte“, sagt Richard Panzenböck. Und nächstes Jahr werde die nur wenige Quadratmeter große Bühne wieder an einem anderen Ort stehen.

Außergewöhnlich ist heuer die Länge des Stückes: Als der Schlussapplaus vorbei war, war es am Premierenabend schon gegen 23 Uhr. „Wir haben da schon einiges gekürzt“, gesteht der Regisseur.

Nächstes Jahr wird das Schloss Kirchstetten übrigens zum Irrenhaus: Gespielt wird Gaetano Donizettis „I Pazzi Per Progetto“ („Die absichtlichen Narren“), beim Klassikfestival im Schloss Kirchstetten prüft man derzeit, ob die Produktion kommendes Jahr sogar eine österreichische Erstaufführung der 1830 geschriebenen und sehr selten gespielten Farsa ist. „Die Noten, die wir vom Verlag bekommen haben, sind noch handgeschrieben“, lacht Intendant Stephan Gartner, er und musikalischer Leiter Hooman Khalatbari sind gerade in Abklärung, wie das Ensemble für 2024 zusammengestellt werden muss.

Für die aktuelle Opernproduktion „Il turco in Italia“ gibt es nur noch Restkarten, eine Zusatzvorstellung war wegen Terminproblemen nicht möglich: „Am besten sofort online einloggen und buchen“, rät der Intendant. Wer keine Karten mehr ergattert, den vertröstet Gartner auf 2024 oder empfiehlt eines der Musik-Open-Airs „Klassik unter Sternen XII“ (16.8.), „Schlager Classics“ (17.8.) oder „Symphoic Rock 6.0“ (19.8.) im Ehrenhof des Schlosses Kirchstetten.

Eine flotte Inszenierung mit viel Humor in intimer Nähe zu den stimmgewaltigen Schauspielern. Auf jeden Fall sehenswert. Wer noch keine Karten hat: Rasch zugreifen, da alle Vorstellungen nahezu ausverkauft sind.