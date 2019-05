Der Schauplatz dieses Theaterstückes ist nicht schwer zu erraten: In einem Arztzimmer treiben mehrere skurille Typen ihr Unwesen. Da gibt es den namenlosen Herr Professor, dargestellt von Karl Schuppler. Dieser spricht herrlich näselnd, ist sehr zerstreut und immer auf der Suche nach Brille oder Patientenakten. Dazwischen untersucht er auf recht unkonventionelle Art und Weise Patienten, wie den etwas kräftig gebauten Hypochonder Werner Schnitzler (Markus Hromadnik), den sehr lustige Wehwehchen plagen. Die zweite Patientin ist Gerda Holbrook (doppelt besetzt von Stefanie Hummel und Maria Kern). Die beiden Damen schlüpfen in eine sehr mutige Rolle, da sie etwas unfreiwillig von dem Herrn Professor untersucht werden und dadurch in eine sehr missliche Lage kommen und sich mitunter auch bis auf die Unterwäsche ausziehen.

Natürlich spielt noch ein Arzt eine nicht unwesentliche Rolle: der Oberarzt Marc Keller, überheblich dargestellt von Alex Jaros. Dass sein Gehabe vor allem bei den Krankenschwestern aneckt, liegt auf der Hand. Daher hecken die beiden Krankenschwestern Lisa, resolut gespielt und doppelt besetzt von Sarah Vietze,und Viktoria Riener, und Senta (Steffi Czaby), die nur in Mundart spricht, einen Scherz gegen den Frauenhelden aus. Dafür soll ihn die Sekretärin Ariane – gespielt von Christina Czaby - als seine verflossene italienische Freundin, die mit dem Mafiaclan in Verbindung ist, überraschen. Bei dem Streich dabei ist auch Olga, die die resolute Putzfrau (Melanie Schuhböck) – bewaffnet mit Besen und Wedel schnüffelt sie immer und überall herum und präpariert zudem noch einen Kuchen mit Viagra. Kurzum: Ein Abend mit vielen Pointen ist garantiert!



Vorstellungstermine: