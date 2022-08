Nitschs Sechs-Tage-Spiel: Gemüse, Gedärme & Geräuschkulisse

Werbung

Foto: Skyunlimited

Schloss Prinzendorf im idyllischen Weinviertel wurde nach 24 Jahren wieder einmal Austragungsort des bis ins kleinste Detail durchkonzipierten Sechs-Tage-Spiels von Hermann Nitsch. Auch wenn der umstrittene Universalkünstler und Erfinder des „Orgien Mysterien Theaters“ persönlich nicht mehr dabei sein konnte, wurde sein Meisterwerk dennoch akribisch genau nach seinen Anleitungen umgesetzt.

Und zwar von 70 ausgesuchten Akteuren und Mitarbeitern, die sich eine Woche lang unter der künstlerischen Leitung von Nitschs Ziehsohn Leonhard Kopp auf alle Aktionen vorbereiteten.

Wer waren die 500 Besucher des lange im Voraus ausgebuchten Rundumspektakels für alle fünf Sinne? Bewunderer von Nitschs Kunst, Freunde sowie Schüler von Nitsch, Maler und Künstler, ehemalige Partner und Galleristen. Nationale und internationale Pressevertreter berichteten live vom Standort Prinzendorf, während den Besuchern das Aufnehmen von Fotos strengstens untersagt war.

Zweitfassung mit Nitschs Musik

Foto: Skyunlimited

Bei der zweiten Fassung des Sechs-Tage-Spiels lag diesmal ein besonderes Augenmerk auf der Musik. Alle Tage und Nächte waren exakt von Nitsch durchkomponiert worden, 100 Musiker setzten seine Musik, die hauptsächlich aus beeindruckenden Klangteppichen bestand und selten von einer Blasmusikkapelle oder auch von heftigem Glockengeläute abgelöst wurde, um.

Die Aktionen des Künstlers wiesen wenig Variation zu der Originalversion aus dem Jahr 1998 auf: leblose, ausgeweidete Schweinekörper, die über augenbandagierten Akteuren aufdrapiert wurden und denen ihre mit Trauben und Tomaten vermischten Innereien in den Körper zurückgestopft wurden.

Das „Herumgewurle“ in den Gedärmen des Tiers mit den Händen, das Ertasten der Tiereingeweide und der aufgeplatzten Früchte, der Geruch nach nachgegossenem Blut und Schleim und das senkrechte Aufrichten des Hauptakteurs am Kreuz soll die direkt ins Geschehen Involvierten in einen ekstatischen Zustand führen.

Werfen von Innereien auf tanzende Akteure

Am ersten Tag gab es einige Inszenierungen - immer eingebettet in Nitschs Musik, dirigiert vom Italiener Andrea Cusumano. Zu Sonnenuntergang stellte das Werfen von Innereien vom dritten Stock des Barockschlosses auf die tanzenden und ekstatischen Akteure und auf einen in einem Trog aus Blut und Gemüse liegenden Teilnehmer den krönenden Höhepunkt dar.

Der zweite und letzte Tag war geprägt von Malereien mit Blut und mit Farben auf riesigen am Boden liegenden sowie an den Wänden angebrachten Leinwänden. Blut und Farben wurden mit Eimern geschüttet, mit ausgepressten Schwämmen aufgetragen oder mit den Füßen weitergetragen.

Zu Lebzeiten sagte Nitsch: „Meine Arbeit soll eine Schule des Lebens, der Wahrnehmung und der Empfindung sein und mit allen fünf Sinnen erfahren werden“. Für viele Besucher der zwei ereignisreichen Tage, für Witwe Rita Nitsch und die Nitsch Foundation ging sein inniger Wunsch in Erfüllung.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.