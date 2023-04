Wilfersdorf bereitete sich jahrelang auf „Die lustige Witwe“ vor

Klar sei das Frauenbild in Operetten zu hinterfragen und manches wirke aus der Zeit gefallen: „Aber das ist wie bei einem James-Bond-Film: Da kann auch alles passieren und es geht gut aus, obwohl wir wissen, dass es im wahren Leben nicht so läuft“, sagt Gregor Sommer, für den das Genre der Operette in Österreich zu stiefmütterlich behandelt werde: „Operette kennt man beim Neujahrskonzert und dann wird sie wieder vergessen.“

Ein Stück, das aber immer gespielt werde, sei Franz Lehárs „Die lustige Witwe“. „Die wollten wir schon 2020 spielen. Aber dann kam Corona“, sagt Gregor Sommer. Und da im vergangenen Jahr nicht absehbar war, welche Regeln im Sommer für die Bühnenarbeit gelten, entschied man sich, „Der falsche Kaiser“ zu spielen: „Da hätten wir jederzeit Bühnenpräsenzen reduzieren können", sagt der musikalische Leiter und Intendant: „Bei der ,Witwe' geht das nicht.“ Diese Operette ist eine, die von personeller Opulenz lebt: Für das Orchester wird die Orchesterbühne vergrößert, die Musik wird heuer von 18 bis 24 Musikern kommen. Rund 30 Darsteller sind auch für das Bühnenteam eine große Anzahl, auch kostümtechnisch stellt das eine große Herausforderung dar.

Wie wird die Wilfersdorfer lustige Witwe? „Ich inszeniere so, wie ich das auch sehen wollen würde“, stellt Regisseurin Eveline Schloffer klar: „Wer mich engagiert, der bekommt Tradition.“ Auch wenn vielleicht das gezeigte Gesellschaftsbild nicht mehr zeitgemäß sei: Operette sei auch ein bisschen Märchen. Und: „Wenn ich die Witwe in die Jetztzeit verlege, dann kann ich sie gleich ganz neu schreiben“, sagt Schloffer: „Ich finde es nicht schlecht, wenn man auf der Bühne etwas erlebt, das man im realen Leben nicht immer hat. Ein Happy End zum Beispiel.“

Programmpräsentation des Schlossfestivals Wilfersdorf mit Team und Sponsoren. Foto: Michael Pfabigan

Premiere ist am 30. Juni im Hof des Liechtensteinschlosses Wilfersdorf, weitere Aufführungen: 1., 6., 7., 8. und bei Bedarf 9. Juli, jeweils um 20.30 Uhr.

Karten & Co

Karten: Bei der Marktgemeinde Wilfersdorf: 02573 2366 und via Eventjet shop.eventjet.at

Infos: www.schlossfestival.at

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.