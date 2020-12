Dieses Mal ging die Nachbesetzung wirklich flott: Hörersdorf hat wieder einen neuen Pächter des Gasthauses in der Wirtshausgasse.

Nach dem Wechsel des bisherigen Wirtepaars Isolde und Franz Gartner, die ins Gasthaus nach Paasdorf übersiedelt waren, stand das Hörersdorfer Wirtshaus seit Anfang November leer.

Mit Josef Juen, der bereits seit Juli die geschichtsträchtige Martinsklause am Totenhauer führt, wurde nun ein Nachfolger gefunden. Dazu gratulierten auch Bürgermeister Erich Stubenvoll, Stadträtin Andrea Hugl, Gemeinderat Wolfgang Inhauser und Ortsvorsteher Karl Stubenvoll bei einem Besuch mit Übergabe der Schlüssel vor Ort am Montagnachmittag. Abhängig von den Entwicklungen rund um das Coronavirus beabsichtigt Josef Juen, allerspätestens ab Anfang März das Gasthaus in Betrieb zu nehmen.

Das Hörersdorfer Wirtshaus soll täglich außer Mittwoch geöffnet haben, auf der Speisekarte werden klassische Hausmannskost und Weine von Winzern aus der Region stehen, versichert der Wirt.