Laa: Neue Mieter für zehn Reihenhäuser

Der 2. Oktober wird vor allem den neuen Mietern der Reihenhäuser am Mathias-Göstl-Weg 24-42 in Erinnerung bleiben. An diesem Tag erhielten vier Mieter ihre Schlüssel für ihr Reihenhaus in Miete mit Kaufoption. Die Kamptal GmbH errichtete mit dem Architekten Schwaighofer + Partner Architektur ZT GmbH sowie der ausführenden Baufirma Swietelsky AG insgesamt zehn Reihenhäuser.

Zu den zweigeschoßigen Reihenhäusern gehören eine Terrasse mit Eigengarten, Pkw-Stellplätze in neuem Design und Nebengebäude. Die Wohnungen sind mit kontrollierter Wohnraumlüftung, Fußbodenheizung, Glasfaser-Anschluss, Außenrollläden und Parkettböden aber auch Fließen ausgestatten.

Die Gesamtbaukosten von 4,3 Mio. Euro werden vom Land mit einem Darlehen von 2,2 Mio. Euro gefördert, die restlichen Kosten werden mit Eigenmittel der Mieter und einem zusätzlichen Darlehen finanziert.

Für diese Förderung des Landes NÖ dankte Bürgermeisterin Brigitte Ribisch und freute sich, dass es neben den privaten Häuslbauern auch Baufirmen wie die Kamptal gibt, die Wohnungen und Reihenhäuser errichten. Damit kann Laa wachsen, aber nicht so schnell – so können Grünflächen erhalten bleiben.

Auch Johannes Ott, Geschäftsführer der Kamptal, freute sich, dass nach dem Spatenstich, der noch in Corona-Zeiten stattfand, nun die Schlüsselübergabe für ein modernes Wohnen und gute Qualität übergeben werden kann und ist überzeugt, dass auch die fünf noch zur Verfügung stehenden Häuser bald Mieter finden werden.

„Ein wunderschöner Tag und ein Glückstag für die neuen Bewohner, denn in diesen Wohnungen kann man bei diesem Ausblick auch die Natur genießen“, freute sich Landtagspräsident Karl Wilfing und betonte weiters, dass mit der seit 50 Jahren bestehenden Wohnbauförderung des Landes diese Projekte möglich sind. Nun soll dieses Modell aber überarbeitet werden und noch vor Weihnachten fertig sein.

Für die musikalische Umrahmung sorgte das Bläserquartett der Stadtkapelle Laa und Pfarrer Christoph Goldschmidt segnete die Häuser und ihre zukünftigen Bewohner.