Jährlich bedanken sich Österreichs Jungbauern beim Erntedankfest im Wiener Augarten für die eingebrachte Ernte und zeigen eine vielfältige Produktpalette an landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Auch die Pflege der unverwechselbaren Kulturlandschaft Österreichs steht im Mittelpunkt. Das Motto des Erntedankfestes lautet „Von daheim schmeckt’s am besten“. Ein perfekter Rahmen also für die zahlreichen Produzenten & Winzer des Weinviertels, weshalb sich die Region am 7. und 8. September mit einem eigenen Dorf aus zehn Hütten präsentiert.

„Das Erntedankfest im Wiener Augarten ist ein stimmungsvoller Rahmen, um den Wienerinnen und Wienern die Schönheit des Weinviertels, das quasi direkt vor ihrer Haustür liegt, und die vielfältigen Möglichkeiten in der Region schmackhaft zu machen“, so Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav, die am 7. September die Eröffnung vom Weinviertel-Dorf vornehmen wird. Nach dem erfolgreichen Testlauf mit zwei Hütten im Jahr 2018 wird heuer gemeinsam mit zahlreichen Partnerbetrieben ein größerer und umfangreicherer Auftritt umgesetzt. „Im Rahmen unseres LEADER-Projektes ‚Weinviertel in Wien‘ ist eine verstärkte Positionierung am Wiener Markt unser erklärtes Ziel.

Das Erntedankfest eignet sich dabei als optimales Event, da hier jährlich rd. 300.000 Besucher vor Ort sind“, erläutert Hannes Weitschacher, Geschäftsführer der Weinviertel Tourismus GmbH.

Verschiedene Weingüter der Region verwöhnen im Weinviertel-Dorf mit einem Achterl Weinviertel DAC und allerlei weiteren vinophilen Grüßen im Glas. Typische Heurigenschmankerl und regionale Säfte werden ebenso geboten wie Deftiges & Süßes, beispielsweise von „Harry’s Schmankerlexpress“ und „Geier. Die Bäckerei“.

Viele Weinviertler Ausflugsziele informieren über die Highlights der Region. Ein buntes Rahmenprogramm – von Gewinnspielen bis hin zu zahlreichen Überraschungen – erwartet die Besucher. Ein besonderes Highlight findet am Samstag, 7. September um ca. 14 Uhr statt: Die Enthüllung der Weinviertler Ernte-Tafel.

Weitere Informationen unter: www.weinviertel.at/erntedankfest-wien