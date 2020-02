Das Stück „Schneekönigin“ wurde von Stefanie Neids Schülern erstmals im Jahr 2019 aufgeführt. Am Wochenende fand im Pfarrzentrum das Comeback statt: Dabei standen Schüler der Volksschule, der Mittelschulen und aus der Musicalakademie gemeinsam auf der Bühne. „Das haben wir noch nie gemacht“, sagte Lehrerin Neid dazu.

Neu war auch, dass Musikschuldirektor Alexander Blach-Marius die Lieder für die Aufführung komponiert hatte, welche er mit einem Ensemble der Musikschule aufnahm. Das Stück war somit eine Kooperation von Schülern und Erwachsenen.

zVg Jüngere und ältere Schüler standen nicht nur gemeinsam auf der Bühne, sondern haben sich auch bei den Proben unterstützt.

Die Vorbereitungen dafür starteten bereits im Vorjahr: Ein halbes Jahr haben sich Neid und ihre Schülerinnen mit dem Märchen beschäftigt und eine eigene Version davon verfasst. Die kleine Gerda wird in der Aufführung der Schüler, von einer Gärtnerin verzaubert und merkt nicht, dass sie sieben Jahre bei der Gärtnerin verbringt. Eine Haushummel – die Idee eines Schülers – offenbart ihr schließlich den Zauber.

Geprobt wurde für die Aufführungen letztes Wochenende dann seit Mitte Oktober. Dabei hat Neid viel Wert auf Einzelproben gelegt, um die Rollen zu vertiefen. Da sie nur eine Kollegin dabei unterstützen konnte, freute sich die Lehrerin besonders über die Unterstützung einiger Mütter. Eine hat sich sogar einen Sonderurlaub genommen.

Das Ergebnis der Arbeit kann sich jedenfalls sehen lassen, zumal die Schüler selbst im Entstehungsprozess mitgewirkt haben: Im Vorjahr haben die Schulspieler mit Hajrudin Diman von der Kunstakademie das Bühnenbild gestaltet und mit Adila Diman an den Kostümen gebastelt.

Lehrerin Neid hat die Lust am Schauspiel selbst aus dem Theaterunterricht mitgenommen und überträgt diese erfolgreich auf die Schüler. Das Schauspiel ist ihr Favorit, da es mehr Raum für das Darstellen bietet, als etwa der Deutschunterricht. „Das regt die Fantasie der Kinder wahnsinnig an“, sagt Neid zur Lust am Darstellen. Die Begeisterung der Schüler in Neids Unterricht ließe schüchterne Kinder über sich hinauswachsen.

Allerdings wird Neid den Schülern nicht mehr lange erhalten bleiben, da ihre Pension bereits mit großen Schritten näher rückt. „Ich wünsche mir einen Nachfolger, der das Schulspiel übernimmt“, sagt sie.