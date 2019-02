Somit wird der Familienbetrieb der Familie Maderner in der nächsten Generation weitergeführt. Dazu gratulierten auch Bürgermeister Dr. Alfred Pohl, Wirtschaftsstadtrat Erich Stubenvoll, Ortsvorsteher Herbert Eidelpes und MIMA-Geschäftsführer Manuel Bures, die Thomas Maderner und seiner Familie im neuen Juweliergeschäft in der Hafnerstraße einen Besuch abstatteten.

Neben dem Verkauf von Uhren und Schmuck bietet Thomas Maderner auch diverse Reparaturen und Umarbeitungen, den Tausch von Batterien und Uhrbändern, Ohrlochstecker sowie Knüpfanfertigungen und Neuanfertigungen an. „Ich werde mit Freude versuchen, die Wünsche aller meiner Kunden zu erfüllen“, verspricht Thomas Maderner.

Der Werdegang des Familienbetriebes Maderner als Goldschmied reicht bereits bis zum Jahr 1987 zurück. Damals wurde von Brigitte Maderner das erste Juweliergeschäft in Wien eröffnet (bis 2000). 1994 folgte ein zweites Geschäft in Lanzendorf (bis 2013), ebenfalls geführt von Brigitte Maderner, und 2006 ein drittes Geschäft in Zistersdorf (bis April 2019), geführt von Herwig Maderner. 2009 stieg die älteste Tochter Judith in den Familienbetrieb ein und eröffnete in der Mistelbacher Waldstraße ein weiteres Geschäft, 2010 folgte die zweite Tochter Sabine, die bis 2013 ein Juweliergeschäft in der M-Passage führte.

Komplettiert wird der Familienbetrieb nun mit der Eröffnung des Geschäftes des jüngsten Kindes Thomas in der Hafnerstraße.