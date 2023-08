Glasfaser: A1 soll in Laa den Ausbau übernehmen

Mehrere Anbieter haben der Stadtgemeinde ihr Interesse bekundet, in Laa das Glasfasernetz auszubauen: Bevor eine Wahl getroffen wurde, sandte das Rathaus den anfragenden Firmen einen standardisierten Fragebogen zu. Das sollte die Entscheidung erleichtern. „Ein wesentlicheer Punkt beim Fragenbogen, war wie viele Anbieter wird das Netz offen sein“, führt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch ein Beispiel an.

Speedconnect, nöGIG, Magenta und A1 schickten ihre Antworten retour: A1 will sich den meisten Partnern öffnen, 45 wurden genannt. Laa führt nun mit A1 weitere Verhandlungen. „A1 hat jetzt schon die beste Infrastruktur, die werden am wenigsten graben müssen“, ergänzt Vizebürgermeister Georg Eigner. „Aber es schon zu großen Grabungen kommen“, betont Ribisch.

Die Stadtgemeinde will die ständige Abstimmung mit der ausbauenden Firma forcieren, um die Trassenführung und die Wiederherstellung der Bodenoberfläche steuern zu können. Es sei wichtig, so wenig wie möglich aufzugraben. Zugleich solle darauf geachtet werden, andere infrastrukturelle Leitungen gleich mitzuverlegen.

Der Glasfaser-Ausbau soll flächendeckend erfolgen, auch in allen Katastralgemeinden. „In ganz exorbitanten Lagen wird's schwierig sein“, schickt Ribisch voraus. Die Vertragsverhandlungen laufen, in der kommenden Gemeinderatssitzung könnte in einem weiteren Schritt grünes Licht für den Glasfaser-Ausbau gegeben werden.