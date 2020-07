ÖVP sucht die Lieblingsplatzerl der Weinviertler .

„In unserem Bezirk Mistelbach dürfen wir uns über großartige Plätze erfreuen – über zahlreiche Kultur- und Naturjuwele. Mein persönliches Lieblingsplatzerl ist der Schullerberg in Poysdorf", erzählt Landtagspräsident und ÖVP-Bezirksobmann Karl Wilfing: "Hier komme ich immer gerne her, um Kraft und Energie zu tanken und um den schönen Ausblick über Poysdorf zu genießen." Was sind die Lieblingsplatzerl der Weinviertler? Die ÖVP startete ein entsprechendes Gewinnspiel.