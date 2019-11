Am Rande von Niederleis leben zwei Kavaliere der besonderen Art: Sie heißen Upsy von Jauntal und Astor from Whiteplayfellow und genießen seit einem Jahr ihren wohlverdienten Ruhestand.

Die beiden Cavalier King Charles Spaniel, eine sehr alte englische Rasse, kamen in ganz Europa weit herum und haben eine beeindruckende Karriere hinter sich: Gleich mehrmals gewannen sie den höchsten Titel in der Schönheitswelt der Cavalier King Charles Spaniel, den World Champion. 650 Pokale in allen erdenklichen Größen schmücken das Heim des Ehepaares Maria und Karl Biswanger, der stolzen Besitzer der wuscheligen Weltmeister. Die Wände sind mit Urkunden tapeziert.

Oft 2.000 Kilometer zur Hundeausstellung

Die Medaillen sind fast unzählbar, so viele haben die kleinen Schönheiten auf Hundeausstellungen ergattert. „In einem Jahr sind wir auf 28 Ausstellungen gefahren, oft Strecken bis zu 2.000 Kilometer“, erzählt Karl Biswanger, dem solche Strecken als ehemaligem Lastkraftwagenfahrer nicht viel ausmachten.

Begonnen hatte alles mit der Hündin Bathilda, die sich die Biswangers als Lebensgefährtin aus einer Züchtung auswählten. Die Züchterin betonte, dass die Hündin für Erfolge bei Ausstellungen aufgrund ihrer Rassemerkmale sehr geeignet wäre. Die Biswangers dachten: Warum eigentlich nicht? Daraus wurden 25 Jahre „Tourneen“ mit verschiedenen Cavalier King Charles Spaniel zu Ausstellungen. Eine Zeit, der die Biswangers ein wenig nachtrauern.

Trotz allem war das geliebte, aber intensive Hobby recht anstrengend und so beschlossen die beiden im Vorjahr, die Reisen aufzugeben. Upsy und Astor sind nun sechs und sieben Jahre alt und damit für Ausstellungen beim Hundepensionsalter angelangt. Nun liegen sie am liebsten auf der bequemen Couch und genießen ihre Ruhe.