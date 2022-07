Aufregung nach Bürgermeister-Brief: FPÖ ortet Drohung

Werbung

Schrattenbergs Bürgermeister Johann Bauer (ÖVP) lasse seinen Bürgern keine Hilfe zukommen und drohe ihnen stattdessen mit dem Abriss ihres Hab und Guts, sagt FPÖ-Landesobmann Udo Landbauer:

Bei Häusern, die nach der Hagelkatastrophe vor einem Jahr beschädigt wurden und die bis heute nicht repariert sind, „wachelt der ÖVP-Bürgermeister bereits mit dem Abrissbescheid", sagt Landbauer. Bauer sieht ein bewusstes Missverstehen-Wollen: „Man muss das schon so lesen, wie es im Schreiben der Gemeinde steht."

„Jetzt werden die, die alles von der Versicherung bezahlt bekommen haben, noch mit Spendengeldern überhäuft.“ Ungenannter Schrattenberger Bürger

Am 24. Juni 2021 zog ein verheerendes Hagelunwetter über Schrattenberg und richtete an fast allen Dachflächen Schäden an, kaum ein Dach blieb heil. Jetzt, ein Jahr danach, sind nahezu alle Wohngebäude wieder dicht, in rund 70 Fällen sind von der Straße aus aber noch die Behelfsabdeckungen am Dachstuhl zu sehen. 30 von diesen Objekten seien Wohnhäuser, der Rest landwirtschaftliche Gebäude bis hin zum Nebengebäude und kleinen Schuppen: „Alle bekommen das gleiche Schreiben“, sagt Bauer.

Entsprechend flatterte bei diesen Eigentümern jetzt ein Brief ins Haus, in dem der Bürgermeister als Baubehörde auf die Bauordnung hinwies, dass „die Verpflichtung (bestehe), dieses in einem der Baubewilligung entsprechenden Zustand zu erhalten". Binnen vier Wochen solle der Eigentümer der Gemeinde bekannt geben, „ob der Schaden an Ihrem Gebäude bereits behoben ist bzw. wann, und in welchem Ausmaß, die Sanierungsmaßnahmen geplant sind."

Angehängt an den vom Bürgermeister gezeichneten Brief ist ein „Aktenvermerk" über die gesetzliche Regelung in der Bauordnung. Hier findet sich auch der Satz, der von der FPÖ und manchem Schrattenberger als Drohung gesehen wird: „... oder, ob das Bauwerk aufgrund der Schäden bzw. Sanierungskosten abgetragen wird."

„Als Baubehörde erster Instanz bin ich verpflichtet, diesen Brief zu schicken", rechtfertigt sich Bauer: Alles andere käme einem Amtsmissbrauch gleich.

Als Drohung sei das nicht zu verstehen: „Wir wollen einfach nur wissen, was Stand der Dinge ist", sagt Bauer. Und nichts Anderes stehe in dem Brief der Baubehörde: „Das ist keine Drohung und kein Abrissbescheid. Wer so was behauptet, wolle nur Unruhe stiften.

„Das ist nicht normal, nach einem Jahr hat der Bürgermeister die Aufteilung der Spendengelder noch nicht geschafft, aber er geht zu den Bürgern und droht mit Abbruchbescheiden“, ärgert sich ein Schrattenberger. Denn von den nach der Hagelkatastrophe gesammelten Geldern wurde noch kein Euro ausgezahlt. Eine finale Spendensumme, eine fünfstellige Summe, soll dem Gemeinderat in der nächsten Sitzung im nicht öffentlichen Teil genannt werden. Die soll dann an alle Haushalte verteilt werden, die eine Restmülltonne besitzen. So soll einerseits sichergestellt werden, dass nur Wohngebäude Erlöse aus den Spenden bekommen und andererseits, dass es keine Ungleichbehandlung von versicherten und unversicherten Hausbesitzern gibt, hatte Bauer im Mai der NÖN verraten. Letzteres ist ein Umstand, der auch manchen Schrattenberger aufregt: „Jetzt werden die, die alles von der Versicherung bezahlt bekommen haben, noch mit Spendengeldern überhäuft.“

Mitte Dezember war die Aufregung schon einmal groß, als die Gemeinde begann, die Entsorgungsgebühren für den nach der Katastrophe im Bauhof abgelieferten Schutt vorzuschreiben. Bauer begründete das damit, dass ohne diese Vorgangsweise kein Rechnungsabschluss erstellt hätte werden können.

Die nächste Wahl kommt

