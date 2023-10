Bedrohter: „Bürgermeister hat sich bei uns nicht entschuldigt!“

„Wenn der Bürgermeister sagt, er hat sich bei allen entschuldigt, dann stimmt das nicht“, sagt ein Schrattenberger: „Er hat nichts in diese Richtung getan. Und seine Zeche beim Wirten hatte er auch bis vor kurzem nicht bezahlt!“ Der Schrattenberger ist eine jener Personen, die vom Bürgermeister in jener denkwürdigen Nacht in einem Schrattenberger Wirtshaus mit dem Tode bedroht wurden (wir hatten berichtet, siehe unten). Und ja, den einen oder anderen Schlag habe er auch abbekommen, allerdings nicht vom Bürgermeister selbst.

Schrattenberg Bürgermeister Johann Bauer tritt nach Wirtshausschlägerei zurück

Wie war der Streit im Wirtshaus entstanden? Bürgermeister Johann „Johnny“ Bauer spielte im Wirtshaus mit drei Freunden Karten. Als der Schrattenberger – zugegebenermaßen hatte er schon etwas getrunken – in die Gaststube gekommen war, ging der Bürgermeister zuerst auf ihn, dann auf den Wirten los. Dann sollen der Bürgermeister und zwei weitere gegenüber dem Wirten handgreiflich geworden sein. Als der Wirt dann am Boden lag, wollte der Schrattenberger den Bürgermeister aus dem Wirtshaus bugsieren, worauf sich drei andere auf ihn stürzten, ihn zu Boden warfen und er Schläge abbekam. Das hört man auch auf der Audioaufzeichnung, die der NÖN vorliegt.

Der Schrattenberger verließ dann das Wirtshaus und wanderte zum nächsten Wirten, wo „er sich ausweinte“, wie er sagt.

Wie ging es dann weiter? Drei Videos zeigen das. Zuerst gab es ein Gerangel vor dem Wirtshaus, dann geht der Ortschef wieder in die Gaststube und will sich auch partout nicht von der Kellnerin hinauskomplimentieren lassen. Es sei sein Recht, hier zu sein, sagt er. Als ihm das Licht abgedreht wird und die Kellnerin geht, schenkt er sich selbst noch ein Bierchen ein, irgendwann lässt er sich überzeugen und geht auch. Schon in der Gaststube beschimpft er noch den Mann der Kellnerin.

Irgendwann hat er dann das Wirtshaus verlassen. Das dritte Video wurde vor der Wohnung der Kellnerin aufgenommen. Zu sehen ist der Bürgermeister, wie er ihren Mann beschimpft und mit dem Tode bedroht. Dann erklärt er ihm, dass er dafür sorgen kann, dass er in den nächsten Wochen sein Haus verliert. Alles gewürzt mit deftigen Beschimpfungen. Und er zieht ihn am Ohr: „Das hat er auch beim Wirten gemacht“, sagt der Schrattenberger: „Das Ohr ist immer noch blau.“ Irgendwann reichte es dem Mann der Kellnerin: „Das geht zu weit!“ und er versetzt dem Bürgermeister einen Schlag, dass dieser zu Boden geht und wimmert. „Man kann dem Ehemann keinen Vorwurf machen. Er war die ganze Zeit devot, geduldig und deeskalierend“, sagt der Schrattenberger.

Bauer muss sich übrigens bewusst gewesen sein, dass er da gefilmt wird. Im zweiten Video wankt er auf den Filmenden zu: „Schön, dass du mich fotografierst“, worauf er darauf hingewiesen wird, dass er gefilmt wird. Groß gestört hat ihn das nicht.

Würde er sich persönlich eine Entschuldigung erwarten? „Es wäre nicht verkehrt. Aber für mich hat der Bürgermeister keinen Charakter“, sagt der Schrattenberger: „Und es ist eine bodenlose Frechheit, wenn er behauptet, er hat sich bei allen entschuldigt!“ Fest steht für ihn, dass Bauer sich sein Bild in der Öffentlichkeit jetzt versaut hat.

Anzeige würden er und die anderen Geschlagenen bzw. mit dem Tode Bedrohten nicht erstatten: „Auf jemanden, der am Boden liegt, haut man nicht mehr hin“, sagt der Schrattenberger.

Bürgermeister Johann Bauer hat nach Bekanntwerden der Vorfälle angekündigt, Ende November sein Amt niederzulegen. „Ich finde, er sollte sofort gehen“, sagt der Schrattenberger.